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اعلان الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

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اعلان الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر ) اعلان الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )
بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب الارتفاع في صافي الربح قبل الزكاة خلال الربع الحالي من عام 2019 مقارنة مع صافي الربح للربع المماثل من عام 2018 إلى زيادة في صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 9 ٪ وزيادة في إيرادات الاكتتاب الأخرى بنسبة 165 ٪ أيضا زيادة في استثمارات رأس المال المساهمين بنسبة 21 ٪ ، وزيادة في صافي ربح استثمارات حامل الوثيقة بنسبة 387 ٪ وزيادة في الإيرادات الأخرى بنسبة 827 ٪ ، وانخفاض في أتعاب فحص وإشراف بنسبة 15 ٪ على الرغم من الزيادة في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 10 ٪ أيضا انخفاض في عمولة إعادة التأمين بنسبة 39 ٪. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود سبب ارتفاع صافي الربح قبل الزكاة خلال الربع الحالي من عام 2019 مقارنة بصافي الربح إلى الربع السابق إلى انخفاض صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 3٪ كما انخفض في أتعاب فحص وإشراف بنسبة 24٪ وانخفاض في مصاريف عمومية وإدارية بنسبة 6٪ ، زيادة في عمولات إعادة التأمين بنسبة 36٪ على الرغم من انخفاض صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 3٪ وانخفاض ايرادات اكتتاب أخرى بنسبة 16٪ ، وكذلك انخفاض صافي ربح استثمارات حامل الوثيقة بنسبة 37٪ وانخفاض في إيرادات أخرى بنسبة 76 ٪. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود سبب الارتفاع في صافي الربح قبل الزكاة خلال فترة الستة أشهر مقارنة بالربح لنفس الفترة من العام الماضي إلى زيادة في إيرادات أخرى بنسبة 846٪ وزيادة في ايرادات اكتتاب أخرى بنسبة 172٪. انخفاض في أتعاب فحص وإشراف بنسبة 18 ٪ ، وزيادة في صافي أقساط التأمين المكتسبة بنسبة 13 ٪ ، وكذلك زيادة في صافي ربح استثمارات حامل الوثيقة بنسبة 108 ٪ ، وكذلك زيادة في صافي أرباح استثمارات رأس المال للمساهمين بنسبة 27 ٪ على الرغم من انخفاض عمولة إعادة التأمين بنسبة 44 ٪ كذلك انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 3٪ وزيادة في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 16٪. طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي ورد في تقرير مراجع الحسابات بأن الشركة قامت بإعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وفقًا لما أقرته المملكة العربية . إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع العرض الحالي. معلومات اضافية ربحية السهم قبل الزكاة وبعد زيادة رأس المال الموافق عليه من قبل الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 22 رمضان 1439هـ الموافق 07-06-2018 م . تم زيادة راس مال الشركة من 250 مليون ريال إلى 300 مليون ريال ليرتفع عدد اسهم الشركة من 25 مليون سهم إلى 30 مليون سهم. . ربحية السهم الأساسية ولتي تم إحتساب ربحية السهم للفترة المنتهية في 31-03-2019م طبقا للمتوسط المرجح لعدد الاسهم البالغة 30,000 الف سهم، وتم إحتساب ربحية السهم للفترة المنتهية في 31-03 -2018م طبقا للمتوسط المرجح لعدد الاسهم البالغة 30,000 الف سهم.

مباشر (اقتصاد)

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