إعلان شركة أسمنت العربية عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الاول لعام 2019 م .

بند توضيح مقدمة تعلن شركة الاسمنت العربية عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من العام المالي 2019م كالتالي : تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1440-11-29 الموافق 2019-08-01 اجمالي المبلغ الموزع 75 مليون ريال . عدد الأسهم المستحقة للأرباح 100 مليون سهم . حصة السهم من التوزيع 0.75 ريال . نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) % 7.5 تاريخ الأحقية تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 04/12/1440هـ الموافق 05/08/2019 م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع الأوراق المالية ( إيداع ) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق . تاريخ التوزيع 28/12/1440 هـ الموافق 29/08/2019م . معلومات اضافية سيكون موعد صرف الأرباح للمساهمين يوم 28/12/1440 هـ الموافق 29/08/2019 م وذلك عن طريق البنك السعودي البريطاني لاصحاب المحافظ والشهادات وفي حال عدم تحويلها الى المحافظ بسبب عدم وجود أرقام حساباتهم البنكية فعليهم مراجعة فروع البنك مصطحبين معهم أصل الهوية ورقم الحساب البنكي الصحيح أما بقية المساهمين من حملة الشهادات فعليهم مراجعة البنك مصطحبين معهم أصل الهوية الوطنية ورقم الحساب البنكي .

مباشر (اقتصاد)