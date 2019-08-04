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اعلان شركة أسمنت العربية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

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اعلان شركة أسمنت العربية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر ) اعلان شركة أسمنت العربية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )
بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب ارتفاع صافي الربح بصفة رئيسية إلى : ارتفاع قيمة المبيعات بسبب ارتفاع متوسط سعر البيع وانخفاض تكلفة المبيعات والمصاريف العمومية والادارية في الشركة الام وارباح الشركة التابعة في الاردن، على الرغم من انخفاض حجم المبيعات والايرادات الاخرى وخسائر الشركة الزميلة في الاردن وزيادة مخصص الزكاة الشرعية . يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود سبب ارتفاع صافي الربح بصفة رئيسية إلى :انخفاض تكلفة المبيعات في الشركة الأم وارباح الشركة التابعة في الاردن، على الرغم من انخفاض قيمة وحجم المبيعات نتيجة تزامن شهر رمضان المبارك و عيد الفطر مع الربع الحالي. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود سبب ارتفاع صافي الربح بصفة رئيسية إلى : ارتفاع قيمة المبيعات بسبب ارتفاع متوسط سعر البيع وانخفاض تكلفة المبيعات والمصاريف العمومية والادارية في الشركة الام وانخفاض خسائر الشركة التابعة في الاردن، على الرغم من انخفاض حجم المبيعات والايرادات الاخرى وخسائر الشركة الزميلة في الاردن وزيادة مخصص الزكاة الشرعية . طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم إعادة تبويب بعض الأرقام المقارنة لتتلاءم مع طريقة العرض الحالية. معلومات اضافية اعتبارًا من 1 يناير 2019 م ، قامت الشركة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية رقم 16 بدون أي تأثير جوهري على القوائم المالية الأولية.

مباشر (اقتصاد)

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