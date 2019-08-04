أرباح "أسواق العثيم" تهبط 21% بالربع الثاني لارتفاع التكاليف

الرياض ـ مباشر: تراجعت أرباح شركة أسواق عبدالله العثيم 20.75 بالمائة خلال الربع الثاني من 2019، مقارنة بالربع المماثل من 2018، وتراجعت الأرباح 10.12 بالمائة في النصف الأول.

ووفقا لبيانات الشركة على "تداول" اليوم الأحد، تراجع صافي الربح إلى 58.73 مليون ريال، مقابل 74.11 مليون ريال للربع الثاني من العام الماضي.

وعزت الشركة تراجع صافي الأرباح، إلى التأثير السلبي لتطبيق المعيار الدولي رقم 16 (عقود الإيجار)، بالإضافة إلى زيادة التكاليف التشغيلية بسبب زيادة رسوم العمالة الوافدة وانخفاض أداء الشركات الزميلة.

وكشفت بيانات الشركة تراجع صافي الربح بالنصف الأول من 2019 إلى 127.07 مليون ريال، مقابل 141.37 مليون ريال للفترة نفسها من العام 2018.

وارتفعت أرباح الشركة 1.6 بالمائة خلال الربع الأول من 219، إلى 68.33 مليون ريال، مقابل 67.26 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

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