تعلن سبكيم عن تنظيمها لقاء هاتفي لمناقشة النتائج المالية للسنة المنتهية في 30 يونيو 2019 مع المحللين الماليين والمستثمرين

نظمت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) يوم الخميس 01 أغسطس 2019م لقاءها الهاتفي ربع السنوي والخاص بالنتائج المالية المنتهية في 30 يونيو 2019م مع عدد من المحللين الماليين وممثلي الجهات الاستثمارية من داخل المملكة وخارجها.

وقدم الرئيس التنفيذي المهندس/ صالح باحمدان ورئيس للشركة للعمليات المهندس/ عبدالله السعدون ونائب الرئيس للمالية الأستاذ/ رشدي الدليجان شرحاً تفصيلياً لأداء الشركة ونتائجها للربع الثاني من العام المالي 2019م، وأجاب على تساؤلات المشاركين في اللقاء الهاتفي.

وأطلع الرئيس التنفيذي الحضور فيما يخص النتائج التشغيلية والمالية للربع الثاني 2019. وذكر أن عملية الاندماج قد اكتملت في تاريخ 16 مايو 2019 والتي تتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030م الرامية إلى تأسيس كيان اقتصادي قوي ناتج عن اتحاد شركتين سعوديتين بما يضمن تعزيز مكانة المملكة كعنصر أساسي في صناعة البتروكيماويات العالمية. وأكد باحمدان بأن مراحل تطور الشركة تستند على النمو ، القدرات والاستدامة. اذ تؤكد سبكيم من خلال مواصلة الالتزام حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وتحقيق أقصى العوائد للمستثمرين.

وقد بين الرئيس التنفيذي للسادة لحضور ، إن شركة سبكيم قد حققت أرباح صافية بلغت 210.9 مليون ريال سعودي للربع الثاني من عام 2019م.

وبالإمكان الاطلاع على العرض التقديمي لنتائج الربع الثاني عبر موقع علاقات المستثمرين على شبكة الإنترنت:

www.sipchem.com