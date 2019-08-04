أخبار عاجلة

برنامج اليوم - حلقة الأحد مع (سارة حازم) 4/8/2019 - الحلقة الكاملة -
العثور على مدرعات وعربات من مخلفات الإرهابيين في ريف حماة السورية (فيديو) -
أوسي لـ"سبوتنيك": الأمريكان باعوا الأكراد.. وطوق النجاة غرفة عمليات مع الجيش السوري -
رئيس مجلس الوزراء بنموذج المحاكاة يشرح فوائد المحاكاة للشباب -
السامريون واليهود.. سر الخلاف والاختلاف -
موجز الأخبار| السيسي يتلقى إتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون -
"بلا قيود" مع طارق عبد المجيد عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني -
اليوم - برنامج "اليوم" يناقش ملف مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة مع د. هالة عبدالسلام -
وزراء حكومة نموذج المحكاة في حوار خاص حول التجربة ودور الشباب -
برنامج لعلهم يفقهون - حلقة الأحد مع خالد الجندي 4/8/2019 - الحلقة الكاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

تعلن سبكيم عن تنظيمها لقاء هاتفي لمناقشة النتائج المالية للسنة المنتهية في 30 يونيو 2019 مع المحللين الماليين والمستثمرين

Google+ Print
تعلن سبكيم عن تنظيمها لقاء هاتفي لمناقشة النتائج المالية للسنة المنتهية في 30 يونيو 2019 مع المحللين الماليين والمستثمرين تعلن سبكيم عن تنظيمها لقاء هاتفي لمناقشة النتائج المالية للسنة المنتهية في 30 يونيو 2019 مع المحللين الماليين والمستثمرين
نظمت الشركة العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) يوم الخميس 01 أغسطس 2019م لقاءها الهاتفي ربع السنوي والخاص بالنتائج المالية المنتهية في 30 يونيو 2019م مع عدد من المحللين الماليين وممثلي الجهات الاستثمارية من داخل المملكة وخارجها.

وقدم الرئيس التنفيذي المهندس/ صالح باحمدان ورئيس للشركة للعمليات المهندس/ عبدالله السعدون ونائب الرئيس للمالية الأستاذ/ رشدي الدليجان شرحاً تفصيلياً لأداء الشركة ونتائجها للربع الثاني من العام المالي 2019م، وأجاب على تساؤلات المشاركين في اللقاء الهاتفي.

وأطلع الرئيس التنفيذي الحضور فيما يخص النتائج التشغيلية والمالية للربع الثاني 2019. وذكر أن عملية الاندماج قد اكتملت في تاريخ 16 مايو 2019 والتي تتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030م الرامية إلى تأسيس كيان اقتصادي قوي ناتج عن اتحاد شركتين سعوديتين بما يضمن تعزيز مكانة المملكة كعنصر أساسي في صناعة البتروكيماويات العالمية. وأكد باحمدان بأن مراحل تطور الشركة تستند على النمو ، القدرات والاستدامة. اذ تؤكد سبكيم من خلال مواصلة الالتزام حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وتحقيق أقصى العوائد للمستثمرين.

وقد بين الرئيس التنفيذي للسادة لحضور ، إن شركة سبكيم قد حققت أرباح صافية بلغت 210.9 مليون ريال سعودي للربع الثاني من عام 2019م.

وبالإمكان الاطلاع على العرض التقديمي لنتائج الربع الثاني عبر موقع علاقات المستثمرين على الإنترنت:

www.sipchem.com

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
"الداخلية" تضبط شركات متورطة في بيع تأشيرات أصدرتها السعودية لمواطنين مصريين لحضور حفلات أو مؤتمرات

"الداخلية" تضبط شركات متورطة في بيع تأشيرات أصدرتها السعودية لمواطنين مصريين لحضور حفلات أو مؤتمرات

النقل السعودية تطلق منصة "وصل" لتتبع الشاحنات

النقل السعودية تطلق منصة "وصل" لتتبع الشاحنات

شركة أبحاث ترفع مستهدف أسمنت السعودية 7.3% بعد النتائج الربعية

شركة أبحاث ترفع مستهدف أسمنت السعودية 7.3% بعد النتائج الربعية

السعودية تخفض سعر النفط للعملاء الآسيويين لشهر سبتمبر

السعودية تخفض سعر النفط للعملاء الآسيويين لشهر سبتمبر