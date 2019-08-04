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دخل العمليات يصعد بأرباح مصرف الإنماء 15% في الربغ الثاني

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الرياض ـ مباشر: ارتفعت أرباح مصرف الإنماء 14.65 بالمائة خلال الربع الثاني من 2019، مقارنة بالربع المماثل من 2018، وصعدت الأرباح نحو 12 بالمائة في ستة أشهر.

وكشفت البيانات الأولية للمصرف على "تداول" اليوم الأحد، ارتفاع صافي الربح إلى 1.08 مليار ريال، مقابل 942 مليون ريال للربع الثاني من العام الماضي.

وأوضح المصرف أن ارتفاع صافي الأرباح يعود إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات نتيجة ارتفاع الدخل من التمويل والاستثمار، بالإضافة إلى ارتفاع الدخل من الاستثمارات بالقيمة العادلة والتي عوضت جزء من الانخفاض في دخل رسوم الخدمات المصرفية ودخل توزيعات الأرباح.

وأشار إلى أنه في المقابل، عوض الانخفاض في مخصصات الخسائر الإئتمانية ومصروفات الإيجار الارتفاع في مصاريف الاستهلاك والمصاريف العمومية والإدارية.

وارتفعت أرباح مصرف الإنماء في النصف الأول من 2019 إلى 1.31 مليار ريال، مقابل 1.17 مليار ريال للفترة نفسها من العام 2018.

وكان المصرف قد سجل نمواً بصافي الأرباح خلال الربع الأول من عام 2019 بنحو 21.8 بالمائة إلى 709 ملايين ريال، مقارنة بـ 582 مليون ريال بالربع المماثل من عام 2018.

لمزيد من نتائج أرباح الشركات

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