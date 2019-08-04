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إعلان إلحاقي من سبكيم بخصوص القيام بأعمال الصيانة الدورية المجدولة لبعض وحدات الإنتاج

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إعلان إلحاقي من سبكيم بخصوص القيام بأعمال الصيانة الدورية المجدولة لبعض وحدات الإنتاج إعلان إلحاقي من سبكيم بخصوص القيام بأعمال الصيانة الدورية المجدولة لبعض وحدات الإنتاج
بند توضيح مقدمة إعلان إلحاقي من سبكيم بخصوص القيام بأعمال الصيانة الدورية المجدولة لبعض وحدات الإنتاج تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية (تداول) 1440-10-20 الموافق 2019-06-23 التغير الحاصل على التطوير يسر شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)، الإعلان عن الانتهاء الآمن من أعمال الصيانة الدورية المجدولة لمصنع حمض الأسيتيك التابع للشركة العالمية للأسيتيل (إحدى الشركات التابعة لسبكيم)، والبدء في تشغيل المصنع يوم السبت 3 أغسطس 2019م.

ولقد تم خلال هذ التوقف المجدول لمصنع حمض الأسيتيك الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة الدورية المجدولة والتي ستسهم -إن شاء الله- في رفع مستوى الاعتمادية وتحقيق الخطط التشغيلية المستقبلية للشركة.

الأثر المالي للتغير الحاصل وسينعكس الأثر المالي لهذا التوقف المجدول على نتائج الربع الثالث من عام 2019م معلومات اضافية علماً أن الشركة أعلنت عن اتخاذها جميع الاحتياطات اللازمة لتفادي أي تأثير من هذا التوقف على التزامات الشركة تجاه العملاء.

ويأتي هذا الإعلان إشارة إلى ما أعلن عنه سابقاً في موقع تداول بتاريخ 23 يونيو 2019م بخصوص القيام بأعمال الصيانة الدورية المجدولة لبعض وحدات الإنتاج

مباشر (اقتصاد)

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