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تعلن شركة اسمنت القصيم النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2019م (ستة أشهر)

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تعلن شركة اسمنت القصيم النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2019م (ستة أشهر) تعلن شركة اسمنت القصيم النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2019م (ستة أشهر)
بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى الارتفاع في المبيعات كنتيجة لارتفاع متوسط سعر البيع، بالإضافة إلى الارتفاع في عوائد الاستثمارات المالية وارتفاع الإيرادات الأخرى، بالرغم من ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية وارتفاع المصروفات البيعية والتسويقية وارتفاع مصروف الزكاة. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفاع قيمة المبيعات كنتيجة لارتفاع متوسط سعر البيع بالإضافة إلى انخفاض المصروفات العمومية والإدارية وارتفاع عوائد الاستثمارات وارتفاع الإيرادات الأخرى وغياب المصروفات الأخرى، على الرغم من انخفاض كمية المبيعات نتيجة لظروف موسمية (شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك). يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع المبيعات كنتيجة لارتفاع متوسط سعر البيع، بالإضافة إلى ارتفاع عوائد الاستثمارات، على الرغم من ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية وانخفاض الإيرادات الأخرى وارتفاع المصروفات الأخرى وارتفاع مصروف الزكاة. طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم إعادة تبويب بعض الأرقام المقارنة في قائمة التدفقات النقدية لتتفق مع طريقة العرض الحالية.

مباشر (اقتصاد)

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