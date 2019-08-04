إعلان شركة الأهلي للتكافل عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الثاني )

هذا وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان السادة التالية أسماؤهم:

الشريف خالد آل غالب - رئيس مجلس الإدارة

م. صالح أحمد حفني - نائب رئيس مجلس الإدارة - رئيس اللجنة التنفيذية – عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

الأستاذ. عمرو محمد خاشقجي – عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت - رئيس لجنة الاستثمار

الأستاذ. جمال جميل ملائكة - عضو مجلس الإدارة - عضو لجنة المراجعة - عضو لجنة الاستثمار

الأستاذ. ولفجانج جيموند - عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة المخاطر – عضو اللجنة التنفيذية

الأستاذ. خالد محمد باشنيني - عضو مجلس الإدارة - عضو لجنة الاستثمار

الأستاذ. عبدالله علي الفراج - عضو مجلس الإدارة - عضو لجنة المخاطر – عضو اللجنة التنفيذية

وقد تغيب عن الحضور كلاً من :

د. مانفريد جوزيف ديرهايمر - عضو مجلس الإدارة

الأستاذ. محمد أويس أنصاري - عضو مجلس الإدارة - عضو اللجنة التنفيذية - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت