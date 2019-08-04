اعلان شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 (ستة أشهر )

نجحت شركة لجام الرياضية (وقت اللياقة) في تحقيق نمو في صافي أرباح النصف الأول بنسبة 23% بمقدار 16.7 مليون ريال سعودي مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، ويعود ذلك أساسًا إلى نمو الإيرادات بقيمة 71.8 مليون ريال سعودي، ويقابل ذلك جزئيًا الزيادة في تكلفة الإيرادات بمبلغ 40.7 ريال سعودي، وصافي الزيادة في جميع التكاليف الأخرى بما في ذلك تكلفة التمويل والزكاة بمبلغ 14.4 مليون ريال سعودي.

ويعود سبب ارتفاع الإيرادات إلى الآتي:

- ارتفاع في صافي إيرادات العضوية بمبلغ 56.1 مليون ريال سعودي نتيجة لافتتاح مراكز جديدة في الربع الحالي (عدد 6 مراكز رجالية و 4 مراكز نسائية) ونمو في المراكز المماثلة وتعزيز الدخل العائد من المراكز التيتم افتتاحها خلال العام الماضي ولم تكمل عاما كاملا بعد افتتاحها.

- ارتفاع إيرادات التدريب الشخصي بمبلغ 16.4 ملیون ريال سعودي نتيجة لزيادة عدد مراكز التدرب الشخصي والتي ساهمت خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي ويقابله جزئيا

- انخفاض في دخل الايجارات بمقدار 0.6 مليون ريال نتيجة عدم تجديد بعض العقود العقارية.

ویعود سبب الارتفاع في تكلفة الإيرادات إلى:

- زيادة عدد مراكز التشغيل خلال الفترة الحالية، وارتفاع المواد الاستهلاكية بسبب زيادة عدد الأعضاء، وأعمال الإصلاح في بعض المراكز وارتفاع التكاليف الخارجية، ويقابلها

- تعديل الإيجار، بسبب تطبيق المعيار المحاسبي الجديد لعقود الإيجار - المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16، حيث يتم إدراج مصروفات الإيجار المسجلة سابقًا كجزء من انخفاض قيمة أصول حق الاستخدام والرسوم المالية على التزامات الإيجار اعتبارًا من 1 يناير 2019

- التحكم في التكاليف واسترداد رسوم تصريح عمل للعام 2018 لمرة واحدة

انخفضت مصاريف الإعلانات والتسويق بمقدار 4.9 مليون ريال سعودي 40.9% بسبب انخفاض الإنفاق على الحملات التسويقية مع زيادة التركيز على وسائل التواصل الاجتماعي واستكمال اتفاقية الشراكة مع نادي برشلونة في يونيو 2018

انخفضت المصاريف العمومية والإدارية بمقدار 1.5 مليون ريال سعودي 4% ويعود ذلك أساسًا إلى انخفاض الأصول المشطوبة خلال الفترة الحالية وانخفاض تكلفة الموظفين، ويقابلها جزئيا الزيادة في رسوم تراخيص عمل الموظفين والخدمات المهنية.

يعود صافي الزيادة في مخصص انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة بشكل رئيسي إلى تطبيق نموذج الخسارة المتوقعة للذمم التجارية المدينة.

ارتفعت تكلفة التمويل بمبلغ 17.6 مليون ريال سعودي 178% ويعود ذلك أساسًا إلى تسجيل مصروف الفوائد البالغة 16.3 مليون ريال سعودي على التزامات الإيجار المعترف بها بموجب المعيار المحاسبي الجديد لعقود الإيجار - المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16، اعتبارًا من 1 يناير 2019