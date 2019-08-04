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اعلان شركة الأهلي للتكافل عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

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اعلان شركة الأهلي للتكافل عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر ) اعلان شركة الأهلي للتكافل عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )
تم إحتساب ربحية السهم الأساسي للربع الحالي باستخدام المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية والمصدرة والقائمة وهو 16,666,667 كما في 30 يونيو 2019.

بلغ إجمالي الدخل الشامل للربع الحالي مبلغ وقدره 1,494 الف ريال سعودي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق مبلغ وقدره 5,592 الف ريال سعودي وذلك بإنخفاض قدره 73.28% ومقارنة بالربع السابق مبلغ وقدره 2,138 الف ريال سعودي أي بإنخفاض قدره 30.12 % (تم إعاده تصنيف مبلغ الدخل الشامل للربع السابق بعد خصم الزكاة وضريبة الدخل البالغ 1,643 الف ريال سعودي).

بلغ إجمالي الدخل الشامل للفترة الحالية مبلغ وقدره 3,632 الف ريال سعودي مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق مبلغ وقدره 12,038 الف ريال سعودي وذلك بإنخفاض قدره 69.83% (تم إعاده تصنيف مبلغ الدخل الشامل للفترة المماثلة من العام السابق بعد خصم الزكاة وضريبة الدخل البالغ 3,171 الف ريال سعودي).

بلغ إجمالي حقوق المساهمين (لا يوجد حقوق الأقلية) للفترة الحالية 238,567 ألف ريال، مقابل 242,666 ألف ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بإنخفاص قدره 1.69 %.

تم إعادة تصنيف مبلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة للربع المماثل من العام السابق عن طريق إعادة تصنيف صافي إشتراكات قابلة للإستثمار البالغ 40,461 ألف ريال سعودي ضمن صافي الإشتراكات المكتتبة وتم عرضها في بند مستقل بقائمة الدخل.

تم إعادة تصنيف مبلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة للفترة المماثلة من العام السابق عن طريق إعادة تصنيف صافي إشتراكات قابلة للإستثمار البالغ 83,012 ألف ريال سعودي ضمن صافي الإشتراكات المكتتبة وتم عرضها في بند مستقل بقائمة الدخل.

قام المراجعون الخارجيون بمراجعة القوائم المالية وأصدروا تقرير فحص استنتاج غير معدل.

تم احتساب ربحية السهم بعد الزكاة والضريبة.

مباشر (اقتصاد)

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