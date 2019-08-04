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اعلان شركة الإنماء طوكيو مارين عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

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اعلان شركة الإنماء طوكيو مارين عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر ) اعلان شركة الإنماء طوكيو مارين عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )
من 01/01/ 2019 اعتمدت الشركة المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 بدون أي تأثير جوهري على التقارير المالية المرحلية للشركة.

بلغ إجمالي حقوق المساهمين للفترة الحالية 2019 م مبلغ 225,990 ألف ريال سعودي, مقارنة ب 266,411 ألف ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق, بإنخفاض بنسبة 15.17%.

بلغ إجمالي الخسارة الشاملة للفترة الحالية مبلغ 19,008 ألف ريال سعودي بزيادة قدرها 37.04% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث بلغ اجمالي الخسائر 13,870 ألف ريال سعودي.

بلغ إجمالي الخسائر المتراكمة حتى تاريخ 30 يونيو 2019 م مبلغ وقدره 73,696 ألف ريال سعودي وهو ما يعادل نسبة 24.57% من رأس المال المدفوع.

بلغت خسارة السهم للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019 م مبلغ 0.64 ريال، وهو ما يعتبر زيادة بنسبة 39.13% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

مباشر (اقتصاد)

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