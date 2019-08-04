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تعلن شركة طيبة للإستثمار عن توزيع أرباح على المساهمين عن الربع الثاني للعام 2019 م

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تعلن شركة طيبة للإستثمار عن توزيع أرباح على المساهمين عن الربع الثاني للعام 2019 م تعلن شركة طيبة للإستثمار عن توزيع أرباح على المساهمين عن الربع الثاني للعام 2019 م
بند توضيح مقدمة تعلن شركة طيبة للإستثمار عن توصية مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني للعام المالي 2019 م على النحو التالي تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1440-12-02 الموافق 2019-08-03 اجمالي المبلغ الموزع (35. 72,205,867 ) إثنان وسبعون مليونأ ومئتان وخمسة الآف وثمانمائة وسبعة وستون ريال وخمسة وثلاثون هللة عدد الأسهم المستحقة للأرباح 160,457,483 سهم حصة السهم من التوزيع 0.45 ريال نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) % 4.5 تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم الثلاثاء 05-12-1440هـ الموافق 06-08-2019م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. تاريخ التوزيع سوف يتم الاعلان عنه لاحقا معلومات اضافية سيتم تحويل مبالغ الأرباح بواسطة بنك الرياض إلى الحسابات الاستثمارية المرتبطة بمحافظ السادة مساهمي طيبة المثبتة في سجلاتهم لدى مركز الإيداع، في حين سيتم الاحتفاظ بمبالغ الأرباح المستحقة لحملة الشهادات الذين - لم يقوموا بفتح محافظ استثمارية بعد - لدى طيبة حيث سيتم تحويل مبالغ أرباحهم لحساباتهم الاستثمارية المرتبطة بمحافظهم بعد قيامهم بفتحها وإشعار طيبة لاستكمال تحديث بياناتهم بما فيها أرقام حساباتهم المرتبطة بمحافظهم الاستثمارية. كما تأمل طيبة من حملة الشهادات مراجعة قوائم المساهمين المنشورة في موقع طيبة على الإنترنت WWW.TAIBA.COM.SA في حالة عدم صرف أصحاب تلك الشهادات لأرباحهم السابقة.

مباشر (اقتصاد)

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