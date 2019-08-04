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تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن افتتاح معرض جديد بمدينة الطائف

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تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن افتتاح معرض جديد بمدينة الطائف تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن افتتاح معرض جديد بمدينة الطائف
تفاصيل الإعلان تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن افتتاح فرعها الثاني في مدينة الطائف يوم الخميس الموافق 1 أغسطس 2019م والواقع في شارع الستين طريق الشفا حى السداد ، وبهذا يصل إجمالي معارضها إلى سبعة وأربعون معرضاً في منطقة الخليج العربي.

وبهذه المناسبة أكد محمد جلال الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) مضي الشركة قدماً في إستراتيجيتها التوسعية ، لتكون أقرب ما تكون لعملائها، وأن ما تقوم به الشركة من خطط توسعية سواء جغرافياً من خلال افتتاح فروع جديدة أو التطوير المستمر للمنصة الإلكترونية extra.com يأتي نتيجة أبحاث ودراسات وافية وفهم حقيقي لاحتياجات المستهلكين، ويعتبر افتتاح معرضنا الجديد في مدينة الطائف بمساحة بيعية إجمالية قرابة 1600 متر مربع خطوة هامة نحو تنفيذ خطط التوسع الاستراتيجي طويل الأمد، ويؤكد التزامنا بتقديم المنتجات لعملائنا في مختلف مناطق المملكة، وسوف يظهر الأثر المالي لهذا المعرض الجديد بداية من الربع الثالث للعام المالي 2019، وقد بلغ حجم الاستثمارات في المعرض الجديد ما يقارب 11 مليون ريال سعودي

مباشر (اقتصاد)

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