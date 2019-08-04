3 أحداث اقتصادية مرتقبة في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الجاري

من: نهى النحاس

مباشر: تعقد عدد من البنوك المركزية حول العالم اجتماعات السياسة النقدية في الأسبوع الجاري، وذلك إلى جانب مواصلة الشركات إعلان نتائج أعمالها الفصلية، وبيانات النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة.

اجمتاعات البنوك المركزية

بعد أن قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض معدل الفائدة في اجتماعه الأخير بمقدار 25 نقطة أساس، تتجه الأنظار الآن إلى عدد من البنوك المركزية التي بصدد عقد اجتماع سياستها النقدية في الأسبوع الجاري.

وفي الهند يعقد البنك المركزي اجتماع سياسته النقدية يوم الأربعاء المقبل، وسط توقعات خفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وفي اليوم نفسه ينعقد اجتماع السياسة النقدية لدى البنك المركزي في نيوزيلاندا وسط توقعات أيضاً بخفض معدل الفائدة.

وفي أستراليا سيعقد البنك اجتماع السياسة النقدية يوم الخميس مع توقعات تثبيت معدل الفائدة، بعد خفضها بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعات شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز الماضيين.

بيانات النمو الاقتصادي في بريطانيا

تكشف المملكة المتحدة بيانات النمو الاقتصادي لديها عن الربع الثاني من العام الجاري يوم الجمعة المقبل.

وفي الأسبوع الماضي خفض بنك إنجلترا توقعات النمو الاقتصادي عن العام الجاري و2020 إلى مستوى 1.3 بالمائة، مقابل توقعات سابقة عند 1.5 بالمائة و1.6 بالمائة على الترتيب.

وفي الربع الأول من العام الجاري ارتفع الناتج الإجمالي المحلي بنحو 0.5 بالمائة على أساس فصلي، فيما سجل 1.8 بالمائة على أساس سنوي.

نتائج الأعمال

تفصح 62 شركة في مؤشر "ستاندرد آند بورز" عن نتائج أعمالها في الأسبوع الجاري.

ومن ضمن تلك الشركات "ووالت ديزني" و"سي.بي.إس" و"تريب أدفايسور".

وأعلنت معظم الشركات نتائج أعمالها حتى الآن مثل "فيسبوك" و"أمازون" و"الفابت" و"آبل" و"تويتر" و"جنرال موتوز".