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الحكومة الكويتية ترد على صحيفة محلية نشرت خبرا يتحدث عن حل البرلمان

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الحكومة الكويتية ترد على صحيفة محلية نشرت خبرا يتحدث عن حل البرلمان الحكومة الكويتية ترد على صحيفة محلية نشرت خبرا يتحدث عن حل البرلمان

وأكد المزرم، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن الخبر الذي نشرته إحدى الصحف المحلية تحت عنوان "تقرير وزاري يوصي بحل المجلس"، عار تماما من الصحة.

وشدد الناطق باسم  على،

أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في دولة الكويت قائمة على التعاون مع فصل السلطات.

وأشار إلى أن أيا من اللجان الوزارية في مجلس الوزراء لم تعد تقريرا في هذا السياق. لافتا إلى أن الحكومة تعكف خلال العطلة البرلمانية على إعداد برنامجها التشريعي لدور الانعقاد القادم التزاما بما صرح به الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته في نهاية دور الانعقاد الماضي.

ودعا المرزم كافة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نشر الأخبار والتأكد منها عبر المصادر الرسمية.

وكانت صحيفة "السياسة" الكويتية نشرت خبرا تحت عنوان، "تقرير وزاري يوصي بحل المجلس"، أشارت فيه عبر مصادر حكومية لها إلى أن،

"تقريرا أعدته اللجنة الوزارية المعنية بتقييم العلاقة بين السلطتين في الكويت انتهى إلى أن حل مجلس الأمة قبل شهر فبراير المقبل سيكون الخيار الأفضل للحكومة والنواب على حد سواء".

وبينت المصادر وفقا للصحيفة، أن المشاورات التي قامت بها اللجنة في الفترة الماضية خلصت إلى تأييد خيار حل المجلس من الحكومة التي لا ترغب في تكلفة سياسية أكبر، ومن النواب "الحكوميين" الذين يخشون تقلص فرصهم في النجاح في حال تم تسجيل الناخبين الجدد في شهر فبراير المقبل.

SputnikNews

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الحكومة الكويتية ترد على صحيفة محلية نشرت خبرا يتحدث عن حل البرلمان