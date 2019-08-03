إنفوجرافيك.. السعودية تستقبل أكثر من 95 مليون حاجٍّ خلال 50عامًا

الرياض – مباشر: كشفت الهيئة العامة للإحصاء، أن إجمالي أعداد الحجاج الذين تشرَّفت المملكة العربية السعودية بخدمتهم خلال الخمسين عاماً الماضية بلغ 95.85 مليون حاجًّا.

وأضافت الهيئة في تقرير لها اليوم السبت، أن أعداد الحجاج تجاوز حاجز المليوني حاج 19موسمًا، هذا وقد بلغت أعداد الحجاج خلال الأعوام الخمسة والعشرين الأخيرة (54.465.253) حاجًّا.

وأشارت إلى أن أعداد الحجاج خلال الأعوام العشرة الأخيرة فقط بلغت 23.79 حاجًّا، وذلك وفق الإحصاءات الرسمية للهيئة العامة للإحصاء.

وقالت إن مهمة حصر أعداد الحجاج كل عام تُعَدُّ من أبرز المهام التي تتشرف بها الهيئة العامة للإحصاء، حيث أوكلت مهمة عدِّ وحصر حجاج بيت الله الحرام للهيئة العامة للإحصاء في عام 1390ه .

وأضافت الهيئة أنها كانت تعمل بمسمى "مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات", وذلك بهدف توفير معلومات دقيقة تساعد كافة أجهزة الدولة على التخطيط والتطوير لكل ما يتعلق بخدمة ضيوف الرحمن.

واستمرَّتْ تلك المهمة طوال هذه السنوات لتشهد في كل عام تطويرًا في أساليب العدِّ والحصر والمخرجات الإحصائية من البيانات والمؤشرات، حيث تلزم الهيئة بتنفيذ ثلاثة مشاريع إحصائية خلال موسم الحج (حصر أعداد الحجاج , وإحصاءات الخدمات المقدمة للحجاج ، ومؤشرات إدارة أعمال الحج ) سعيًا لتوفير أكبر كم من البيانات اللازمة لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات لتحقيق أعلى درجات الدقة والشمول.

وأشارت إلى أنها ستعلن الرقم النهائي والرسمي لأعداد الحجاج مساء يوم التاسع من ذي الحجة، وذلك عبر نشرة إحصاءات الحج، مبينةً نتائج تفصيلية تتضمن: عدد حجاج الداخل، وعدد حجاج الخارج، وعدد الحجاج حسب الجنس، والجنسية، وحسب جهة القدو م، وعدد السيارات الناقلة للحجاج وأنواعها، وغيرها من البيانات التفصيلية الأخرى.

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