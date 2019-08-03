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السعودية تخصص رابطاً جديداً للحجاج القطريين بعد حجب آخر

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السعودية تخصص رابطاً جديداً للحجاج القطريين بعد حجب آخر السعودية تخصص رابطاً جديداً للحجاج القطريين بعد حجب آخر

الرياض – مباشر: أعلنت وزارة الحج والعمرة عن تخصيص رابط جديد لاستقبال طلبات الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج  (https://qatar1440.haj.gov.sa) .

وأفادت الوزارة في بيان، اليوم السبت، بأن إطلاق الرابط الجديد جاء عقب قيام السلطات القطرية بحجب الرابط السابق: https://qh1440.haj.gov.sa ، والذي كان قد تم تخصيصه لاستقبال طلبات الحجاج القطريين الراغبين بأداء فريضة الحج.

وأشارت إلى أن إطلاق الرابط الجديد يأتي إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بتسهيل قدوم جميع الحجاج، وتذليل كل العراقيل التي قد تواجههم لأداء هذه الفريضة،

وأكدت الوزارة مواصلة المملكة في تهيئة كافة السبل لتسهيل قدوم الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج.

وقالت إن محاولات النظام القطري المستمرة لتسييس الحج ووضع العراقيل أمام حجاج دولة قطر، لن تثني المملكة عن تقديم كافة التسهيلات لقدومهم لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام.

ودعت الوزارة السلطات القطرية إلى عدم حجب الرابط الجديد وتسهيل حج مواطنيها القطريين الأشقاء.

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