وزير الطاقة السعودي يلتقي نظيره الروسي لمتابعة مسيرة الشراكة

الرياض – مباشر: كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، عن اجتماع مع نظيره الروسي ألكساندر نوفاك أمس الجمعة.

وقال الوزير خالد الفالح في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" اليوم السبت، "بالأمس زرت روسيا واجتمعت بمعالي وزير الطاقة الروسي الكساندر نوفاك".

وأضاف الفالح: "ناقشنا مسيرة الشراكة السعودية الروسية منذ الزيارة التاريخية التي قام بها سيدي خادم الحرمين الشريفين- حفظة الله- إلى روسيا عام 2017 والإعداد لزيارة فخامة الرئيس بوتن للمملكة".

وتابع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي: "نؤكد بأننا سنستمر بعقد هذه اللقاءات والحوارات المتميزة بين بلدينا بما يضمن تحقيق المزيد من التقدم والشراكة وتنمية الاستثمارات والتجارة المتبادلة".

وأشار الفالح إلى مباحثاته مع الجانب الروسي بشأن أسواق البترول، قئلا: "أكدنا على استمرارنا بمستويات عالية من الالتزام باتفاقية خفض الإنتاج حتى نهاية الربع الأول من عام 2020 بهدف عودة مخزونات النفط العالمي إلى نطاقها الطبيعي".

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