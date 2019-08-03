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تونس.. القضاء على إرهابيين مسلحين في عملية أمنية استباقية

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وأوضحت الوزارة في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك"، أن القضاء على الإرهابيين كان في إطار عملية أمنية استباقية لا تزال متواصلة.

© AFP 2019 / FETHI BELAID

وكان وزير الداخلية التونسي، هشام الفوراتي، كشف الخميس الماضي، في تصريحات إعلامية، عن إحباط عدة محاولات إرهابية استهدفت منشآت حيوية، منها مطار تونس قرطاج.

يذكر أن العاصمة تونس، شهدت في 27 من يونيو/حزيران الماضي، تفجيرين انتحاريين، الأول استهدف سيارة شرطة في شارع شارل ديغول، وأدى إلى وفاة رجل أمن وإصابة 5 أشخاص. واستهدف الانفجار الثاني وحدة مكافحة الإرهاب، إثر قيام شخص بتفجير نفسه قبالة الباب الخلفي لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني في العاصمة، وخلف 4 إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف الوحدات الأمنية.

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