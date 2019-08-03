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بعد انتصارها على السرطان.. أسماء الأسد توجه رسالة للسوريين

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ونشر الحساب الرسمي للرئاسة السورية، عبر كافة قنواته للتواصل الاجتماعي، أن "الأسد" تقول للسوريين "مشاعركم ووقفتكم معي.. واللي عملتوه مهم وكبير.. وبعتبرو دين وجميل.. أنا اليوم عالشاشة السورية لأمتن لكل سوري وقف معي.. ولاتمنى من كل قلبي الشفاء لكل مريض سواء مرضى السرطان أو غيرهم.. والتعافي لكل جرحانا.. وطبعا بدي أتمنى الأمان والازدهار لأمنا وبلدنا سورية بإذن الله".

وتأتي رسالة أسماء الأسد، بعدما أعلنت مساء اليوم السبت، عن انتصارها وتعافيها من مرض السرطان، وذلك خلال لقاء تلفزيوني بث على صفحة الرئاسة السورية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وظهرت السيدة الأولى لسوريا، بدون غطاء على رأسها كما اعتادت خلال فترة علاجها من مرض السرطان، في لقاء مصور مع التلفزيون السوري بعنوان "رحلة من العمر" تحدثت فيه أسماء الأسد عن رحلة علاجها من المرض.

© AFP 2019 / HO -

وقالت عقيلة الأسد: "رحلتي مع المرض انتهت بكل ألمها وتعبها وسلبياتها وحتى إيجابيتها، الحمد لله أنا خلصت"، في إجابة على سؤال حول المرحلة التي وصلت إليها السيدة الأولى من مراحل علاجها.

وتحدثت أسماء الأسد عن اكتشافها للمرض، قائلة "بأن ما قمت به هو شيء بديهي ويمثل "أ ب" الصحة، لأن الكشف المبكر عن أي مرض يزيد من نسبة نجاحه، وأنا داعمة لحملة الكشف المبكر عن "سرطان الثدي"، وليس من المنطقي تشجيع السيدات للقيام بهذه الخطوة وأنا لا أطبقها على نفسي. وبخاصة عندما اتضح في الحملة الأخيرة بأن السيدة التي تتأخر بالفحص أو تنتظر المرض ليتواجد بجسمها أو ينتشر فهذا شيء له إنعكاس سيء عليها وعلى المجتمع. فهذه الأمور كانت دوافع بالنسبة لي للقيام بهذه الخطوة والتي هي خطوة كتير طبيعية".

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