اتفاق سوداني على بنود الوثيقة الدستورية..والتوقيع الأحد

مباشر: أعلن الوسيط الافريقي محمد الحسن ولد لبات عن اتفاق المجلس العسكري الانتقالي وقوي الحرية والتغيير على الوثيقة الدستورية.

وقال ولد لبات في تصريحات صحفية صباح اليوم عقب اجتماع التفاوض الذي جمع الطرفين بقاعة الصداقة مساء امس "إن الطرفين اتفقا اتفاقا كاملا علي الوثيقة الدستورية وانهما يواصلان اجتماعاتهم هذا المساء لوضع ترتيبات لتنظيم مراسم التوقيع الرسمي امام الشعب السوداني وامام اصدقائه في افريقيا والعالم".

وأكد كل من عمر الدقير وبابكر فيصل عضوي التفاوض عن قوى الحرية والتغيير في تصريحات صحفية (لوكالة أنباء السودان)، أن التوقيع على الاتفاق سيتم مساء غد الاحد على أن تحدد لاحقا مراسم التوقيع على الاتفاق بين الطرفين بمشاركة أصدقاء السودان في أفريقيا والعالم.

كان المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحریة والتغییر وقعا في التاسع من یولیو/تموز الماضي على الاتفاق السیاسي للترتیبات الانتقالیة الذي تضمن تشكیل لجنة تحقیق وطنیة مستقلة حول احداث العنف منذ الـ11 من أبریل/نيسان الماضي.

وانھارت المحادثات بین المجلس العسكري وقوى الحریة والتغییر عندما اقتحمت قوات نظامیة اعتصاما خارج مقر وزارة الدفاع في الثالث من یونیو/حزيران الماضي وقتل أكثر من 130 شخصا بحسب تصریحات المعارضة فیما تقول الحكومة ان عدد القتلى 61 بینھم ثلاثة من النظامیین ما ادى لتعلیق التفاوض بین قوى الحریة والتغییر والمجلس العسكري حتى بعد تدخل وساطة اثیوبیة بدعم دولي.

یذكر أن الجیش السوداني عزل البشیر في الـ11 من ابریل/نيسان الماضي بعد احتجاجات اندلعت في 19 دیسمبر/كانون الأول الماضي قادت تنظیمھا قوى الحریة والتغییر وبلغت ذروتھا بالاعتصام امام مجمع وزارة الدفاع في السادس من ابریل/نيسان الماضي.

ترشيحات

قوى الحرية تتوقع التوصل لاتفاق حول "الوثيقة الدستورية" بالسودان غدا

اتفاق سياسي بالسودان على غالبية بنود الإعلان الدستوري