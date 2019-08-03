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رئيس مجلس الوزراء بنموذج المحاكاة يشرح فوائد المحاكاة للشباب
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الأحد 04 أغسطس 2019 08:14 مساءً
السامريون واليهود.. سر الخلاف والاختلاف
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الأحد 04 أغسطس 2019 08:06 مساءً
موجز الأخبار| السيسي يتلقى إتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
-
الأحد 04 أغسطس 2019 08:04 مساءً
"بلا قيود" مع طارق عبد المجيد عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني
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الأحد 04 أغسطس 2019 08:03 مساءً
اليوم - برنامج "اليوم" يناقش ملف مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة مع د. هالة عبدالسلام
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الأحد 04 أغسطس 2019 08:01 مساءً
وزراء حكومة نموذج المحكاة في حوار خاص حول التجربة ودور الشباب
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الأحد 04 أغسطس 2019 08:00 مساءً
برنامج لعلهم يفقهون - حلقة الأحد مع خالد الجندي 4/8/2019 - الحلقة الكاملة
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الأحد 04 أغسطس 2019 07:47 مساءً
اليوم - 17 أغسطس مباراة الأهلي وبيراميدز في دور الـ 16 بكأس مصر
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الأحد 04 أغسطس 2019 07:47 مساءً
اليوم - د. هالة عبدالسلام: طبقا للقرار الوزاري 252 لسنة 2017 أن كل المدارس دامجة
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الأحد 04 أغسطس 2019 07:33 مساءً
اليوم - مصر تحتكر الذهب في بطولة العالم للناشئين للاسكواش في ماليزيا
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الأحد 04 أغسطس 2019 07:33 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
و بكرة أحلى | جمعية البر و التقوى قدرت تقدم يد المساعدة لناس في أماكن من الصعوبة الوصول ليها
مصر
Al Nahar TV
السبت 03 أغسطس 2019 04:50 مساءً
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