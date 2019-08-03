أخبار عاجلة

رئيس مجلس الوزراء بنموذج المحاكاة يشرح فوائد المحاكاة للشباب -
السامريون واليهود.. سر الخلاف والاختلاف -
موجز الأخبار| السيسي يتلقى إتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون -
"بلا قيود" مع طارق عبد المجيد عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني -
اليوم - برنامج "اليوم" يناقش ملف مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة مع د. هالة عبدالسلام -
وزراء حكومة نموذج المحكاة في حوار خاص حول التجربة ودور الشباب -
برنامج لعلهم يفقهون - حلقة الأحد مع خالد الجندي 4/8/2019 - الحلقة الكاملة -
اليوم - 17 أغسطس مباراة الأهلي وبيراميدز في دور الـ 16 بكأس مصر -
اليوم - د. هالة عبدالسلام: طبقا للقرار الوزاري 252 لسنة 2017 أن كل المدارس دامجة -
اليوم - مصر تحتكر الذهب في بطولة العالم للناشئين للاسكواش في ماليزيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الجوازات السعودية: وصول 1.52 مليون حاج عبر جميع المنافذ

Google+ Print

الرياض ـ مباشر: كشفت المديرية العامة للجوازات بالسعودية أن عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، بلغ 1.516 مليون حاج، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس الجمعة.

وأوضحت الهيئة، وفقا لما نشرته عبر حسابها الرسمي، على "تويتر" أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 1.41 مليون حاج، وقدم عن طريق البر 86.36 ألف حاج، وبلغ عدد القادمين عبر البحر 16.85 ألف حاج.

وأعلنت المديرية العامة للجوازات، أمس الجمعة، عن وصول 1.423 مليون حاج عبر جميع المنافذ، حتى نهاية، يوم الخميس الماضي.

 

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
"الداخلية" تضبط شركات متورطة في بيع تأشيرات أصدرتها السعودية لمواطنين مصريين لحضور حفلات أو مؤتمرات

"الداخلية" تضبط شركات متورطة في بيع تأشيرات أصدرتها السعودية لمواطنين مصريين لحضور حفلات أو مؤتمرات

النقل السعودية تطلق منصة "وصل" لتتبع الشاحنات

النقل السعودية تطلق منصة "وصل" لتتبع الشاحنات

شركة أبحاث ترفع مستهدف أسمنت السعودية 7.3% بعد النتائج الربعية

شركة أبحاث ترفع مستهدف أسمنت السعودية 7.3% بعد النتائج الربعية

السعودية تخفض سعر النفط للعملاء الآسيويين لشهر سبتمبر

السعودية تخفض سعر النفط للعملاء الآسيويين لشهر سبتمبر