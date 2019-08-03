الجوازات السعودية: وصول 1.52 مليون حاج عبر جميع المنافذ

الرياض ـ مباشر: كشفت المديرية العامة للجوازات بالسعودية أن عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، بلغ 1.516 مليون حاج، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس الجمعة.

وأوضحت الهيئة، وفقا لما نشرته عبر حسابها الرسمي، على "تويتر" أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 1.41 مليون حاج، وقدم عن طريق البر 86.36 ألف حاج، وبلغ عدد القادمين عبر البحر 16.85 ألف حاج.

وأعلنت المديرية العامة للجوازات، أمس الجمعة، عن وصول 1.423 مليون حاج عبر جميع المنافذ، حتى نهاية، يوم الخميس الماضي.