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"أنصار الله" تعلن انضمام 2000 مقاتل من التحالف إليها

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© REUTERS / Faisal Nasser

وقال المتحدث باسم الجيش اليمني، التابع للحوثيين العميد يحيى سريع: "استجابة لقرار العفو العام تزايد عدد العائدين من صفوف قوات العدو إلى الصف الوطني وخلال الأسابيع الماضية تجاوز عدد العائدين من مختلف المحافظات 2000 عائد"، وذلك حسب قناة "المسيرة".

وأكد العميد سريع، في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة صنعاء، أن "الجيش واللجان الشعبية مستمرون في تأمين العودة لكافة الراغبين تنفيذاً لقرار العفو العام الصادر عن رئيس المجلس السياسي الأعلى، منوها بإمكانية التواصل على الرقم المجاني".

ودعا "جميع المغرر بهم ضمن كل التشكيلات العميلة الخائنة التابعة للعدوان إلى العودة لجادة الصواب وترك العمالة والارتزاق على حساب الكرامة الوطنية"، مذكرا الجميع بأن "التاريخ لن ينسى مواقف العملاء والخونة بحق أنفسهم ووطنهم وشعبهم".

وعلق العميد سريع على استهداف عرض عسكري لقوات التحالف في عدن الخميس الماضي، قائلا: "كل من يساند العدوان على وطنه وشعبه وتاريخه هو خائن وعميل مهما رفع من شعارات وتسميات". مردفا: "وسائلنا العسكرية معروفة وطريقتنا في المواجهة أيضا معروفة، وخلط الأوراق محاولة فاشلة لن تحقق أهدافها".

وأكد في ختام المؤتمر الصحفي، أن "شعبنا المجاهد الصامد يقف يدا واحده مع أبناء القوات المسلحة المدافعين عن اليمن الذي يقف اليوم بكل شموخ أمام تحالف العدوان والذي يصنع اليوم بصمود أبنائه مرحلة تاريخية جديدة في المنطقة".

SputnikNews

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