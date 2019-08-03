العقاري السعودي يودع مليار ريال لمستفيدي القرض المدعوم لشهر يوليو

الرياض ـ مباشر: أودع صندوق التنمية العقارية بالسعودية أكثر من مليار ريال في حسابات مستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان والصندوق العقاري، وذلك عن شهر يوليو الماضي، منها 160.5 مليون ريال دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، و865.9 مليون ريال لمستفيدي مبادرة دعم القروض العقارية للعسكريين.

وقال المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم السبت، إن إجمالي المبالغ التي تم إيداعها في حسابات مستفيدي " التمويل العقاري المدعوم" منذ إعلان التحول في يونيو عام 2017م، حتى نهاية يوليو الماضي، يصل إلى 1.15 مليار يال.

وتابع: "بلغ إجمالي المبالغ المودعة لمستفيدي مبادرة القرض السكني للعسكريين في الخدمة 4.99 مليار ريال، قدمت كقرض حسن يسدد بعد الانتهاء من سداد القرض الأساسي".

وأوضح العمودي، أن الصندوق يسير وفق خطط وإستراتيجيات داعمة لكل ما يخدم الوطن والمواطن، حيث إن المواطن المستفيد هو الركيزة الأساسية التي تسعى من خلالها البرامج والمبادرات لتمكينه من تملك مسكنه الأول.

وأشار إلى أن توقيع أكثر من 100 ألف عقد عقاري مدعوم حتى نهاية النصف الأول من 2019م، يأتي تأكيداً على ثقة المواطنين بالبرامج والمبادرات والممكنات التي يقدمها برنامج سكني منذ إعلان برنامج التحول.

وأضاف أن مبالغ الدعم الشهري تودع في حسابات المستفيدين قبل حسم قسط التمويل في نهاية كل شهر ميلادي.

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