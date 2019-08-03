إنفوجرافيك.. البيئة السعودية تحدد 8 ضوابط لدخول المواشي للمشاعر

الرياض ـ مباشر: أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة 8 ضوابط لدخول المواشي المحلية والأضاحي إلى المشاعر المقدسة في موسم الحج، وذلك بهدف ضمان سلامتها من الأمراض، والحفاظ على صحة الحجاج.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن هذه الضوابط تشمل، متابعة الحالة الصحية للمواشي من خلال فروعها في محافظات جدة والجموم والليث، والتقدم بطلب الحصول على فسح للمواشي، وتحديد أعداد الحيوانات في وسائل النقل.

وأشارت إلى أضوابط تشمل كذلك سحب العينات وإجراء الاختبارات الحقلية السريعة، وشهادة فسح تستخدم لمرة واحدة في نقاط الفرز، والتفتيش من قبل الفرق البيطرية الميدانية في مداخل مكة المكرمة، وغيرها.

وأكدت "البيئة" جاهزية العيادات والوحدات البيطرية بمناطق المملكة المختلفة للكشف على المواشي المراد نقلها للعاصمة المقدسة، داعيةً جميع مربي الماشية الراغبين في نقل مواشيهم لمكة المكرمة، التقدم لأقرب فرع للوزارة أو وحدة بيطرية لإصدار شهادات التنقل الصحية.

وشددت الوزارة على أنه لن يسمح بمرور أي مركبة لا تحمل شهادة التنقل.

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