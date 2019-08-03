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البورصة المصرية: 7.4 مليار جنيه استثمارات السعوديين بنهاية الربع الأول

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البورصة المصرية: 7.4 مليار جنيه استثمارات السعوديين بنهاية الربع الأول البورصة المصرية: 7.4 مليار جنيه استثمارات السعوديين بنهاية الربع الأول

القاهرة ـ مباشر: كشفت البورصة المصرية أن استثمارات السعوديين بالبورصة بلغت نحو 1.7 مليار ريال (7.4 مليار جنيه)، بنهاية الربع الأول من 2019، تمثل 4.5 بالمائة من إجمالي تداولات الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة.

وأوضحت البورصة، لصحيفة "الاقتصادية"، وفقا لما نشرته اليوم السبت، أن أبرز القطاعات التي يستثمر فيها السعوديون جاءت في كل من قطاع العقارات وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وذلك بنحو 316 مليون ريال و294 مليون ريال على التوالي.

وبينت أن عدد الشركات المستثمرة في البورصة المصرية بلغ نحو 32 شركة، وعدد الأفراد السعوديين 266 مستثمرا.

وبلغ إجمالي القيمة السوقية للبورصة المصرية نحو 816 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما بلغ إجمالى قيمة التداول نحو 82.6 مليار، وبلغت كمية التداول نحو 15.551 مليون ورقة مالية.

وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 2134.4 مليون جنيه، بالربع الأول من 2019، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 79.9 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

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مباشر (اقتصاد)

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