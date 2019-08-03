أخبار عاجلة

السامريون واليهود.. سر الخلاف والاختلاف -
موجز الأخبار| السيسي يتلقى إتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون -
"بلا قيود" مع طارق عبد المجيد عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني -
اليوم - برنامج "اليوم" يناقش ملف مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة مع د. هالة عبدالسلام -
وزراء حكومة نموذج المحكاة في حوار خاص حول التجربة ودور الشباب -
برنامج لعلهم يفقهون - حلقة الأحد مع خالد الجندي 4/8/2019 - الحلقة الكاملة -
اليوم - 17 أغسطس مباراة الأهلي وبيراميدز في دور الـ 16 بكأس مصر -
اليوم - د. هالة عبدالسلام: طبقا للقرار الوزاري 252 لسنة 2017 أن كل المدارس دامجة -
اليوم - مصر تحتكر الذهب في بطولة العالم للناشئين للاسكواش في ماليزيا -
اليوم - المجلس القومي للسكان: أعلى 10 محافظات خصوبة إنجابية الأكثر فقرا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

تفاهم إماراتي سعودي لتطوير سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

Google+ Print
تفاهم إماراتي سعودي لتطوير سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تفاهم إماراتي سعودي لتطوير سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أبوظبي ـ مباشر: أعلنت وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للتحريات المالية في بهدف تعزيز وتطوير سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتهدف مذكرة التفاهم، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم السابت، إلى تعزيز التعاون بين السعودية والإمارات، عبر توفير إطار عمل مشترك لتبادل المعلومات والخبرات في مختلف المجالات، فيما يخص غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة به وتمويل الإرهاب.

وناقش الطرفان، بحسب الوكالة العلاقات الوثيقة بين الإمارات والسعودية، التي تهدف إلى توحيد الجهود والتعاون المستمر مع المجتمع الدولي في الأمور المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وقع المذكر من الجانب الإماراتي، فيصل باعلوي رئيس وحدة المعلومات المالية بالإنابة، ومدير الإدارة العامة للتحريات المالية في السعودية، العميد عتيبي بن خضر المالكي.

ترشيحات:

تباين أداء بورصات الخليج وسط تراجع بالتداولات لـ933 مليون دولار

مسح..16.4 مليار دولار تجارة السعودية مع الدول العربية بـ5 أشهر

بعد قرار "الفيدرالي".. 5 عوامل ترسم ملامح أسواق الخليج

مباشر تريند.. "ماي بنك" أسرع قرض مالي في العالم (فيديو)

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
"الداخلية" تضبط شركات متورطة في بيع تأشيرات أصدرتها السعودية لمواطنين مصريين لحضور حفلات أو مؤتمرات

"الداخلية" تضبط شركات متورطة في بيع تأشيرات أصدرتها السعودية لمواطنين مصريين لحضور حفلات أو مؤتمرات

فيديو... عروسان يقتحمان حفل كاظم الساهر ضمن مهرجان بيت الدين بلبنان

فيديو... عروسان يقتحمان حفل كاظم الساهر ضمن مهرجان بيت الدين بلبنان

النقل السعودية تطلق منصة "وصل" لتتبع الشاحنات

النقل السعودية تطلق منصة "وصل" لتتبع الشاحنات

شركة أبحاث ترفع مستهدف أسمنت السعودية 7.3% بعد النتائج الربعية

شركة أبحاث ترفع مستهدف أسمنت السعودية 7.3% بعد النتائج الربعية