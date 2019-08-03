تفاهم إماراتي سعودي لتطوير سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أبوظبي ـ مباشر: أعلنت وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للتحريات المالية في السعودية بهدف تعزيز وتطوير سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتهدف مذكرة التفاهم، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم السابت، إلى تعزيز التعاون بين السعودية والإمارات، عبر توفير إطار عمل مشترك لتبادل المعلومات والخبرات في مختلف المجالات، فيما يخص غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة به وتمويل الإرهاب.

وناقش الطرفان، بحسب الوكالة العلاقات الوثيقة بين الإمارات والسعودية، التي تهدف إلى توحيد الجهود والتعاون المستمر مع المجتمع الدولي في الأمور المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وقع المذكر من الجانب الإماراتي، فيصل باعلوي رئيس وحدة المعلومات المالية بالإنابة، ومدير الإدارة العامة للتحريات المالية في السعودية، العميد عتيبي بن خضر المالكي.

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