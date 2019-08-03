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بالصور.. السعودية تستقبل أسر شهداء ومصابي حادث نيوزيلندا لأداء الحج

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الرياض ـ مباشر: استقبل مدير جوازات مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة العقيد سليمان اليوسف، أمس الجمعة أسر شهداء ومصابي حادث نيوزيلندا الإرهابي، الذين وجه الملك سلمان بن عبدالعزيز باستضافتهم لأداء مناسك الحج.

وأوضح اليوسف، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء "واس"، أنه تم إنهاء إجراءات دخولهم بيسر وسهولة بعد التأكد من سلامة وثائق سفرهم والخصائص الحيوية.

وأكد على أن جاهزية العناصر البشرية في الجوازات ومستوى تأهيلهم في التعامل مع أفضل التقنيات ساهمت في سرعة ودقة إنهاء إجراءات الحجاج.

حضر الاستقبال السفير النيوزيلندي بالمملكة جيمس مونرو, ووكيل وزارة الشؤن الإسلامية للدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية عبدالله الصامل.

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