أهم الأحداث في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي

مباشر: تصدر قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدل الفائدة الأمريكي أبرز مشاهد الأحداث في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي.

كما استحوذت التطورات التجارية على اهتمامات المستثمرين، بالإضافة استمرار ضعف أداء النشاط الصناعي للقطاع الخاص حول العالم.

اليابان تخفض توقعات النمو الاقتصادي للعام المالي الجاري

خفضت الحكومة اليابانية توقعاتها للنمو الاقتصادي خلال العام الجاري، مع ضعف الطلب العالمي وتراجع الصادرات.

جونسون: نحتاج لاتفاق تجاري جديد مع الاتحاد الأوروبي

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه يوجد فرصة لإبرام اتفاقية جديدة بشأن البريكست، مضيفاً إلى أنه يرغب في صفقة تجارية كبرى مع الاتحاد الأوروبي أيضاً.

"المركزي الياباني"يُثبت السياسة النقدية ويلمح لمزيد من إجراءات التيسير النقدي

قرر البنك المركزي في اليابان تثبيت السياسة النقدية وفقاً للتوقعات، لكنه أشارت إلى أنه لن يتردد في الاستعانة بالتيسير النقدي حال أن هدد التباطؤ العالمي التعافي الاقتصاد في طوكيو.

إيرادات "هواوي" تقفز 23% في النصف الأول

قفزت إيرادات شركة "هواوي" بأكثر من 23 بالمائة في النصف الأول من العام الجاري، وذلك على الرغم من الرياح المعاكسة التي تعرضت لها من جانب الولايات المتحدة.

تباطؤ مفاجئ للنمو الاقتصادي بفرنسا خلال الربع الثاني

تباطأ النمو الاقتصادي في فرنسا خلال الربع الثاني من العام الجاري، بالرغم من توقعات استقراره على أساس فصلي.

معدل البطالة في جنوب أفريقيا يقفز لأعلى مستوى منذ 2008

ارتفع معدل البطالة في جنوب أفريقيا إلى أعلى مستوى في حوالي 11 عاماً على الأقل خلال الربع الثاني من العام الجاري، مع عمليات خفض للوظائف في قطاعي التعدين والمالية.

ترامب يتهم الصين بالمماطلة في المفاوضات التجارية انتظاراً للانتخابات الرئاسية

زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الصين تماطل في المحادثات انتظاراً للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، في الوقت الذي يعقد فيه أكبر اقتصادين حول العالم أول مفاوضات تجارية منذ الهدنة الثانية.

"جولدمان ساكس" يرفع توقعاته لمكاسب الأسهم الأمريكية في 2019

رفع "جولدمان ساكس" توقعاته بشأن مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" في نهاية العام الحالي، لكن البنك خفض تقديراته من الأرباح.

أرباح "آبل" تتراجع لكنها تتجاوز التوقعات.. والإيرادات ترتفع لمستوى قياسي

تراجعت أرباح شركة "آبل" خلال الربع المالي الثالث لكنها نجحت في تجاوز توقعات المحللين، في حين سجلت الإيرادات مستوى قياسياً بدعم عوائد الخدمات.

هبوط أرباح "سامسونج" 53% في الربع الثاني

انخفضت أرباح شركة "سامسونج" خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 53 بالمائة، كما سجلت تراجعاً في الإيرادات.

تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الربع الثاني

تباطأ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس فصلي وفقاً للتوقعات.

إيران تعتزم إلغاء 4 أصفار من قيمة العملة المحلية

وافقت الحكومة في إيران على الخطوط العريضة لخطة بشأن خفض أربعة أصفار من قيمة عملتها المحلية، وسط معاناة البلاد من هبوط حاد في قيمة الريال إضافة لتعرضها للعقوبات.

واشنطن: استكمال المحادثات التجارية مع الصين في سبتمبر

قال البيت الأبيض إن المفاوضات التجارية الأخيرة مع الصين كانت مثمرة، مشيراً إلى أن واشنطن وبكين سوف يستكملان المحادثات في سبتمبر/آيلول المقبل.

إنتاج النفط الأمريكي يقفز 900 ألف برميل في أسبوع

تحول إنتاج النفط في الولايات المتحدة إلى قفزة قوية بنحو 900 ألف برميل يومياً في الأسبوع الماضي، ليكون الصعود الأول في ثلاثة أسابيع.

توقعات بتراجع الإسترليني 13% حال البريكست بدون صفقة

توقعت دراسة أن يتعرض الجنيه الإسترليني لهبوط حاد في حال خروج المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد الأوروبي بدون صفقة.

الاحتياطي الفيدرالي يخفض معدل الفائدة لأول مرة منذ الأزمة العالمية

قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض معدل الفائدة الأمريكية لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية، مع تزايد مخاطر عدم اليقين الخارجية على الاقتصاد الأكبر في العالم.

باول: خفض الفائدة للتكيف مع الظروف الاقتصادية وليس تحولاً للسياسة

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي إن البنك قرر خفض معدل الفائدة من أجل التكيف مع الظروف الاقتصادية الحالية، في إشارة إلى أن القرار لا يمثل اتجاهاً للتحول للتيسير النقدي.

الفيدرالي يعلن وقفاً مبكراً لبرنامج خفض الميزانية العمومية

قال بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه سيبدأ وقف برنامجه بشأن خفض حيازته من السندات قبل شهرين من الموعد المقرر سابقاً، بالتزامن مع تقليص معدل الفائدة.

ترامب تعليقاَ على قرار الفيدرالي: "جيروم باول خذلنا كالعادة"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رئيس مجلس الفيدرالي جيروم باول أصاب الأسواق بالخذلان وذلك بعد ساعات قليلة من قرار خفض معدل الفائدة.

انكماش النشاط الصناعي في منطقة اليورو بأسرع وتيرة منذ 2012

انكمش النشاط الصناعي في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي بأسرع وتيرة منذ نهاية 2012، وسط انكماش حاد للنشاط في ألمانيا.

الطلب العالمي على الذهب يرتفع لأعلى مستوى في 3 سنوات

ارتفع الطلب العالمي على الذهب في النصف الأول من العام الجاري لأعلى مستوى في 3 سنوات، مدفوعاً بالمشتريات القياسية من جانب البنوك المركزية.

البنك المركزي بهونج كونج يخفض معدل الفائدة لأول مرة منذ2008

خفض البنك المركزي في هونج كونج معدل الفائدة للمرة الأولى منذ 2008، في أعقاب خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة.

بنك إنجلترا يثبت معدل الفائدة ويخفض تقديرات النمو الاقتصادي

قرر بنك إنجلترا الإبقاء على معدل الفائدة وبرنامج شراء الأصول دون تغيير، لكنه خفض توقعاته للنمو الاقتصاديعن العام الجاري و2020.

النشاط الصناعي الأمريكي يتراجع لأدنى مستوى في 3 سنوات

تراجع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 3 سنوات خلال الشهر الماضي، مع هبوط الإنتاج.

ارتفاع قياسي لأصول صندوق "بلاك روك" للاستثمار في الذهب

قفزت قيمة أصول صندوق الاستثمار المتداول في الذهب التابع لأكبر شركة إدارة أصول حول العالم إلى مستوى قياسي.

قيمة السندات العالمية سالبة العائد ترتفع لمستوى قياسي

ارتفعت قيمة السندات العالمية ذات العوائد السالبة إلى مستوى قياسي جديد يتجاوز 14 تريليون دولار، بعد قرارات الاحتياطي الفيدرالي.

تراجع أسعار الغذاء العالمية بأكثر من 1% خلال يوليو

تراجعت أسعار الغذاء العالمية خلال يوليو/تموز الماضي، مع هبوط أسعار منتجات الألبان والحبوب والسكر.

ترامب يعلن فرض تعريفات على باقي الواردات الصينية في سبتمبر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة سوف تفرض تعريفات بنحو 10 بالمائة على ورادات صينية بقيمة 300 مليار دولار حتى مع استمرار المحادثات بين الطرفين.

توقعات قوية لخفض الفائدة الأمريكية في سبتمبر المقبل

رفع المستثمرون احتمالية خفض معدلات الفائدة الأمريكية في اجتماع سبتمبر /أيلول المقبل بعد تصاعد المخاوف التجارية وبيانات اقتصادية.

اليابان تحذف كوريا الجنوبية من "القائمة البيضاء" للشركاء التجاريين

قررت اليابان حذف كوريا الجنوبية من قائمة الدول التي تتمتع بحد أدنى من القيود على الصادرات (الشركاء التجاريين الموثوق بهم).

أكبر صندوق معاشات بالعالم يربح 2.4 مليار دولار بالربع الثاني

سجل أكبر صندوق معاشات بالعالم مكاسب فصلية للربع الثاني على التوالي في العام الجاري، مع العوائد المحققة من الأسهم والسندات الأجنبية نظراً لتراجع غالبية العملات الكبرى أمام الين الياباني.

رسمياً.. الولايات المتحدة تنسحب من معاهدة الصواريخ النووية مع روسيا

أعلنت الولايات المتحدة انسحابها الرسمي من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى، بعد عقود من التوقيع على الاتفاقية التي كانت تحظر إطلاق صواريخ يتراوح مداها بين 310 إلى 3400 ميل.

الاقتصاد الأمريكي يضيف 164 ألف وظيفة خلال يوليو

أضاف اقتصاد الولايات المتحدة وظائف لسوق العمل الأمريكي بوتيرة تتوافق مع التوقعات خلال الشهر الماضي، في حين ظل معدل البطالة ثابتاً.

ترامب يوقع رسمياً على اتفاق الموازنة العامة ورفع سقف الديون

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع قانون الموازنة العامة ورفع سقف الديون للعامين المقبلين، في خطوة تُجنب إغلاق حكومي محتمل.