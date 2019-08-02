أخبار عاجلة

وزراء حكومة نموذج المحكاة في حوار خاص حول التجربة ودور الشباب -
برنامج لعلهم يفقهون - حلقة الأحد مع خالد الجندي 4/8/2019 - الحلقة الكاملة -
اليوم - 17 أغسطس مباراة الأهلي وبيراميدز في دور الـ 16 بكأس مصر -
اليوم - د. هالة عبدالسلام: طبقا للقرار الوزاري 252 لسنة 2017 أن كل المدارس دامجة -
اليوم - مصر تحتكر الذهب في بطولة العالم للناشئين للاسكواش في ماليزيا -
اليوم - المجلس القومي للسكان: أعلى 10 محافظات خصوبة إنجابية الأكثر فقرا -
اليوم - د. أحمد سعده يكشف عن مشروع جديد "مركب واحدة " من تحت مظلة مبادرة "حياة كريمة" -
اليوم - زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي يطالب الحكومة بسرعة التصالح مع مصر -
صفقة اليوم.. خصم 96% على حزمة علوم الكمبيوتر الكاملة لعام 2019 -
الحكومة اليمنية: نتواصل مع التحالف العربي لمنع طرد المواطنين من عدن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

مكاسب الذهب وخسائر الأسهم أهم الأحداث العالمية اليوم

Google+ Print
مكاسب الذهب وخسائر الأسهم أهم الأحداث العالمية اليوم مكاسب الذهب وخسائر الأسهم أهم الأحداث العالمية اليوم

من: أحمد شوقي

مباشر: أثارت قفزة الذهب بالإضافة إلى خسائر الأسهم اهتمامات الأسواق العالمية بنهاية تعاملات اليوم الجمعة.

وأغلقت الأسهم الأمريكية جلسة اليوم في النطاق الأحمر، مع تسجيل خسائر أسبوعية قوية على خلفية تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة بالإضافة إبى تقرير الوظائف الشهري.

وأضاف الاقتصاد الأمريكي 164 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي وفقاً للتوقعات، لكنها بوتيرة أقل من الشهر السابق له البالغة 193 ألف وظيفة.

فيما تسارع نمو الأجور بالولايات المتحدة خلال يوليو/ تموز، مع استقرار معدل البطالة عند 3.7 بالمائة.

كما كشفت بيانات أخرى عن تحسن ثقة المستهلكين الأمريكيين لكن بأقل من التوقعات، في حين ارتفعت طلبيات المصانع الأمريكية لأول مرة في 3 أشهر.

وفي نفس السياق، هبطت مؤشرات الأسهم الأوروبية بأكثر من 2 بالمائة عند ختام الجلسة، بقيادة قطاع الموارد الأساسية بانخفاض بلغ 4.6 بالمائة لتسجل خسائر أسبوعية قوية مع التوترات التجارية.

بينما كشفت بيانات اقتصادية أوروبية عن ارتفاع مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بأكبر وتيرة في العام الجاري، فيما انكمش نشاط البناء في بريطانيا بأكثر من  التقديرات.

ومع عودة الحرب التجارية، تراجع مؤشر "نيكي" الياباني لأدنى مستوى في شهر ونصف ليسجل خسائر أسبوعية.

مكاسب الذهب والنفط

ومع تراجع الدولار والأسهم الأمريكية، ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في أكثر من 6 سنوات عند التسوية.

 وربح المعدن الأصفر أكثر من 25 دولاراً مسجلةً مكاسب أسبوعية، مع تزايد آمال خفض معدل الفائدة في الشهر المقبل بعد البيانات السلبية.

وسجلت مشتريات البنوك المركزية من الذهب في النصف الأول من 2019 أعلى مستوى في 9 سنوات.

كما ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3 بالمائة عند التسوية بعد الخسائر الحادة التي تعرضت لها بالأمس، لكنها تسجل خسائر أسبوعية بنحو 1 بالمائة.

وكشفت بيانات شركة "بيكر هيوز" عن تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط بالولايات المتحدة للأسبوع الخامس على التوالي بنحو 6 منصات إلى 770 منصة.

أحداث عالمية

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية بشكل رسمي انسحابها من معاهدة الصواريخ النووية مع ، موجهةً الاتهامات على لسان وزير الخارجية الأمريكي بأن موسكو هى المسؤولة عن الانسحاب من المعاهدة.

فيما وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسمياً على اتفاقية الموازنة العامة ورفع سقف الديون لتجنب إغلاق حكومي محتمل.

وفي سياق آخر، أعلن ترامب توصله إلى اتفاق من شأنه زيادة صادرات الولايات المتحدة من لحوم الأبقار إلى الاتحاد الأوروبي في خطوة تهدف إلى تخفيف حدة التوترات التجارية بين البلدين.

ومن جانبها، حذرت أمازون من أن الضريبة الرقمية الفرنسية سوف تضر المستهلكين والشركات الصغيرة.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
حدث الأسبوع.. قرارات الفيدرالي وترامب تثير غضب الأسواق العالمية

حدث الأسبوع.. قرارات الفيدرالي وترامب تثير غضب الأسواق العالمية

مبادرة "كلنا واحد" تمتد لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة حتى نهاية شهر أغسطس

مبادرة "كلنا واحد" تمتد لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة حتى نهاية شهر أغسطس

الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 4-8-2019

الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 4-8-2019

أسعار البيع تتحول بأسمنت العربية للربحية بالربع الثاني من 2019

أسعار البيع تتحول بأسمنت العربية للربحية بالربع الثاني من 2019