مكاسب الذهب وخسائر الأسهم أهم الأحداث العالمية اليوم

من: أحمد شوقي

مباشر: أثارت قفزة أسعار الذهب بالإضافة إلى خسائر الأسهم اهتمامات الأسواق العالمية بنهاية تعاملات اليوم الجمعة.

وأغلقت الأسهم الأمريكية جلسة اليوم في النطاق الأحمر، مع تسجيل خسائر أسبوعية قوية على خلفية تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة بالإضافة إبى تقرير الوظائف الشهري.

وأضاف الاقتصاد الأمريكي 164 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي وفقاً للتوقعات، لكنها بوتيرة أقل من الشهر السابق له البالغة 193 ألف وظيفة.

فيما تسارع نمو الأجور بالولايات المتحدة خلال يوليو/ تموز، مع استقرار معدل البطالة عند 3.7 بالمائة.

كما كشفت بيانات أخرى عن تحسن ثقة المستهلكين الأمريكيين لكن بأقل من التوقعات، في حين ارتفعت طلبيات المصانع الأمريكية لأول مرة في 3 أشهر.

وفي نفس السياق، هبطت مؤشرات الأسهم الأوروبية بأكثر من 2 بالمائة عند ختام الجلسة، بقيادة قطاع الموارد الأساسية بانخفاض بلغ 4.6 بالمائة لتسجل خسائر أسبوعية قوية مع التوترات التجارية.

بينما كشفت بيانات اقتصادية أوروبية عن ارتفاع مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بأكبر وتيرة في العام الجاري، فيما انكمش نشاط البناء في بريطانيا بأكثر من التقديرات.

ومع عودة الحرب التجارية، تراجع مؤشر "نيكي" الياباني لأدنى مستوى في شهر ونصف ليسجل خسائر أسبوعية.

مكاسب الذهب والنفط

ومع تراجع الدولار والأسهم الأمريكية، ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في أكثر من 6 سنوات عند التسوية.

وربح المعدن الأصفر أكثر من 25 دولاراً مسجلةً مكاسب أسبوعية، مع تزايد آمال خفض معدل الفائدة في الشهر المقبل بعد البيانات السلبية.

وسجلت مشتريات البنوك المركزية من الذهب في النصف الأول من 2019 أعلى مستوى في 9 سنوات.

كما ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3 بالمائة عند التسوية بعد الخسائر الحادة التي تعرضت لها بالأمس، لكنها تسجل خسائر أسبوعية بنحو 1 بالمائة.

وكشفت بيانات شركة "بيكر هيوز" عن تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط بالولايات المتحدة للأسبوع الخامس على التوالي بنحو 6 منصات إلى 770 منصة.

أحداث عالمية

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية بشكل رسمي انسحابها من معاهدة الصواريخ النووية مع روسيا، موجهةً الاتهامات على لسان وزير الخارجية الأمريكي بأن موسكو هى المسؤولة عن الانسحاب من المعاهدة.

فيما وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسمياً على اتفاقية الموازنة العامة ورفع سقف الديون لتجنب إغلاق حكومي محتمل.

وفي سياق آخر، أعلن ترامب توصله إلى اتفاق من شأنه زيادة صادرات الولايات المتحدة من لحوم الأبقار إلى الاتحاد الأوروبي في خطوة تهدف إلى تخفيف حدة التوترات التجارية بين البلدين.

ومن جانبها، حذرت أمازون من أن الضريبة الرقمية الفرنسية سوف تضر المستهلكين والشركات الصغيرة.