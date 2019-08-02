مسؤول: فرنسا تجري محادثات لضمان سلامة السفن بالخليج العربي

الكويت - مباشر: كشف مسؤول فرنسي أن بلاده تبحث حالیا مع شركائھا الأوروبیین سبل ضمان سلامة السفن في میاه الخلیج العربي.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجیة الفرنسیة، أولیفیر جافین، ردا على سؤال لوكالة الأنباء الكویتیة "كونا"، اليوم الجمعة، إن حریة الملاحة في الخلیج عنصر أساسي للأمن الاقلیمي والتجارة الدولیة.

وبين، أن بلاده تجري مناقشات سیاسیة ودبلوماسیة، خاصة مع بریطانیا وألمانیا بھدف تجنب التصعید في المنطقة وتعزیز الأمن في الخلیج.

وأكد، أن باریس تعمل على المستوى السیاسي لتخفیف التوترات وعودة إیران إلى الامتثال التام لالتزاماتھا الخاصة باتفاق فیینا.

وذكر رئیس اتحاد الملاحة البحریة الألماني، رالف ناغل، الیوم، أن تشكیل مھمة عسكریة لحمایة طرق الملاحة في میاه الخلیج "اأمر یستحق الدراسة".

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