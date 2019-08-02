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"بنك.أوف.أمريكا" يتوقع تراجعاً كبيراً بأرباح آبل نتيجة تعريفات ترامب المحتملة

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"بنك.أوف.أمريكا" يتوقع تراجعاً كبيراً بأرباح آبل نتيجة تعريفات ترامب المحتملة "بنك.أوف.أمريكا" يتوقع تراجعاً كبيراً بأرباح آبل نتيجة تعريفات ترامب المحتملة

مباشر: يتوقع محللون "بنك أوف أمريكا" هبوطاً قوياً في أرباح شركة آبل حال تطبيق التعريفات الأمريكية المحتملة على الصين.

ووجه الرئيس دونالد صدمة إلى السوق بالأمس بإعلانه أن الولايات المتحدة تخطط لفرض تعريفات بنسبة 10 بالمائة على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار ابتداءً من الشهر المقبل.

وأضاف محللو البنك الأمريكي في مذكرة للعملاء، اليوم الجمعة، أن التعريفات الأمريكية المحتملة على الصين من الممكن أن تخفض نصيب سهم آبل من الأرباح بمقدار يتراوح بين 50 سنتاً إلى 75 سنتاً على أساس سنوي، وهذ يتوقف على ما إذا كانت الشركة ستختار تعويض التأثير من خلال ارتفاع الأسعار أو استيعاب التكاليف المرتبطة بالتعريفات، وفقاً لصحيفة "فايننشال تايمز".

وأشار المحللون إلى أن عوائد مبيعات أجهزة آيفون ستشكل نصيباً كبيراً من هذه الخسائر بنحو 30 إلى 50 سنتًا.

وكانت الشركة الأمريكية كشفت عن تراجع الأرباح الفصلية لكنها تتجاوز التوقعات، فيما ارتفعت الإيرادات لمستوى قياسي، رغم هبوط 12 بالمائة لعوائد مبيعات آيفون في الربع الثاني.

ولكن المحللين يعتقدون أن الخطر الإجمالي على الأرباح ستكون الشركة قادرة عليه، حيث أبلغت آبل عن أرباح معدلة للسهم 11.91 دولار في السنة المالية الأخيرة.

وتابع المحللون بأن هذا الهبوط المتوقع فرصة جذابة لشراء سهم آبل.

وأوضح المحللون أن أجهزة آيفون قد ترتفع بنحو 10 بالمائة، مما سيؤدي إلى انخفاض الطلب بنسبة 20 بالمائة.

وبحلول الساعة 4:40 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سهم آبل بنحو 2 بالمائة إلى 204.18 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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