محدث.. "داو جونز" يتراجع بالختام ليفقد 700 نقطة في أسبوع

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند ختام تعاملات اليوم الجمعة، مع المخاوف التجارية وتقرير الوظائف الشهري، لتسجل خسائر أسبوعية قوية.

وتراجع "داو جونز" نحو 300 نقطة خلال التعاملات مع التوترات التجارية وعدم اليقين بشأن الخطوة القادمة للفيدرالي بعد بيانات الوظائف، لكنه قلص خسائره عند الإغلاق.

وتأثرت الأسواق المالية في الولايات المتحدة بشكل سلبي من إعلان الجانب الأمريكي اعتزامه فرض مزيداً من التعريفات الجمركية على السلع الصينية وسط تهديدات صينية بالرد الانتقامي.

وعلى الجانب الاقتصادي، أضاف الاقتصاد الأمريكي 164 ألف وظيفة لسوق العمل خلال الشهر الماضي مع استقرار معدل البطالة، فيما تسارع نمو أجور العاملين في الولايات المتحدة.

ومن شأن أرقام الأجور القوية أن تؤدي لزيادة معدل التضخم ما يقلص احتمالات قيام الفيدرالي بخفض معدلات الفائدة في اجتماع سبتمبر/أيلول المقبل.

وكان المركزي الأمريكي خفض معدل الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع يوليو/تموز الماضي كما قرر وقف برنامج خفض الميزانية العمومية في الشهر المقبل.

وفي بيانات منفصلة، سجل عجز الميزان التجاري لأكبر اقتصاد بالعالم تراجعاً أقل من المتوقع في شهر يونيو/حزيران، لكن العجز في النصف الأول من العام زاد بنحو 7.9 بالمائة.

كما تحسنت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي لكن بأقل من التوقعات.

وعند ختام الجلسة، تراجع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.4 بالمائة أو ما يعادل 98 نقطة ليسجل 26485 نقطة، ليسجل خسائر أسبوعية بنحو 2.6 بالمائة أو ما يوازي 707 نقطة.

كما هبط مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 0.7 بالمائة مسجلاً 2932 نقطة، ليتراجع بنسبة 3.1 بالمائة خلال الأسبوع المنتهي اليوم في أكبر خسائر أسبوعية هذا العام.

في حين شهد مؤشر ناسداك هبوطاً بنسبة 1.3 بالمائة إلى 8004 نقطة، ليسجل خسائر أسبوعية نحو 4 بالمائة.

وبحلول الساعة 8:10 مساءً بتوقيت جرينتش تراجع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنسبة 0.2 بالمائة لترتفع العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1107 دولار.