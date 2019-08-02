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ترامب يعلن اتفاقاً لزيادة صادرات لحوم الأبقار الأمريكية للاتحاد الأوروبي

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ترامب يعلن اتفاقاً لزيادة صادرات لحوم الأبقار الأمريكية للاتحاد الأوروبي ترامب يعلن اتفاقاً لزيادة صادرات لحوم الأبقار الأمريكية للاتحاد الأوروبي

مباشر: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد التوصل إلى اتفاق لزيادة صادرات الولايات المتحدة من لحوم الأبقار إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، إنه وقع صفقة لتخفيض الحواجز التجارية مع أوروبا وتوسيع الوصول إلى الأسواق من أجل المزارعين ومربي الماشية بالولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تتضاعف صادرات الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي ثلاث مرات ليصل إلى 420 مليون دولار من 150 مليون دولار، وفقًا لمكتب الممثل التجاري الأمريكي.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن هذه الصفقة تعد انتصاراً هائلاً للمزارعين ومربي الماشية الأمريكين، بالإضافة إلى المستهلكين الأوروبيين.

وتأتي الاتفاقية في الوقت الذي تأثر فيه قطاع الزراعة بحرب ترامب التجارية المستمرة مع الصين، ويحاول الرئيس الأمريكي الحد من الأضرار حيث أعلنت إدارته مؤخرًا حزمة مساعدات بقيمة 16 مليار دولار للمزارعين المتضررين من النزاع التجاري.

مباشر (اقتصاد)

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