أمازون: الضريبة الرقمية الفرنسية ستضر المستهلكين والشركات الصغيرة

مباشر: أعلنت شركة أمازون أنها ستنقل تكلفة الضرائب الرقمية الفرنسية إلى المستهلكين وشركاء الأعمال، محذرة من أن هذا الإجراء قد يجعل من الصعب على بعض الشركات الصغيرة في فرنسا التنافس ضد نظرائها بالخارج.

وصوت مجلس الشيوخ الفرنسي الشهر الماضي للموافقة على فرض ضريبة رقيمة بنسبة 3 بالمائة على إيرادات عمالقة التكنولوجيا من الخدمات الرقمية المكتسبة في فرنسا، مما أثار غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي هدد بفرض رسوم انتقامية على النبيذ الفرنسي.

وقالت أمازون في بيان، اليوم الجمعة: "لسنا في وضع يسمح لنا باستيعاب ضريبة إضافية على أساس الإيرادات، مشيرةً إلى المنافسة الشديدة في قطاع التجزئة واستثمارها الكبير في الأدوات والخدمات الرقمية.

وتابعت الشركة الأمريكية: "ليس لدينا خيار آخر سوى تمريره للمستهلكين، نحن ندرك أن هذا قد يضع الشركات الفرنسية الصغيرة في وضع غير مناسب أمام منافسيها في البلدان الأخرى، وحذرنا السلطات من ذلك".

قال وزير المالية الفرنسي في الأسبوع الجاري إن فرنسا ستمضي قدماً في فرض الضريبة الرقمية مع دعم الجهود للاتفاق على فرض ضريبة دولية من خلال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

كما أعلنت دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بما فيها النمسا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا خططاً لفرض ضرائب رقمية خاصة بها.