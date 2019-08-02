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التحالف يرد على تصريحات الحوثيين بشأن السيطرة على 15 موقعا عسكريا في السعودية

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وكذب المصدر تصريحات المتحدث باسم الحوثيين، يحيى سريع، حول سيطرة الجماعة على مواقع عسكرية سعودية في نجران وجازان خلال الأيام الماضي، حسبما ذكرت الوكالة الأنباء (واس).

وأشار المصدر إلى أن الحوثيين يتكبدون الهزائم والانكسارات فيلجؤون لـ"الفبركات والأكاذيب" التي تتحدث عن انتصارات عبر وسائل الإعلام بهدف رفع معنويات مقاتليهم والداعمين لهم في المنطقة..

© REUTERS / FAWAZ SALMAN

وأضاف المصدر في التحالف "ساخرا" من تصريحات الحوثيين حول السيطرة على 15 موقعا عسكريا سعوديا، قائلا إن "الجيش اليمني وبمساندة من التحالف أصبح على عمق عشرات الكيلومترات في صعدة وحجة".

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" العميد يحي سريع قال في مؤتمر صحفي، الجمعة، إن الحوثيين سيطروا على 15 موقعا عسكريا سعوديا خلال الأيام القليلة الماضية.

وتدور على الأراضي اليمنية، منذ أكثر من 4 سنوات، معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله"، في يناير/كانون الثاني من العام 2015.

وبات اليمن، بفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم.

وبحسب بينات الأمم المتحدة، قتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين نتيجة للنزاع  في اليمن؛ كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، يشكلون 75 بالمئة من السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية.

SputnikNews

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