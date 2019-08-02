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"التموين" تبحث مع "الحكير"سبل زيادة الاستثمارات السعودية بمصر

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"التموين" تبحث مع "الحكير"سبل زيادة الاستثمارات السعودية بمصر "التموين" تبحث مع "الحكير"سبل زيادة الاستثمارات السعودية بمصر

القاهرة -مباشر: بحث وزير والتجارة الداخلية، على المصيلحي، مع مجموعة الحكير سبل زيادة الاستثمارات في .

وأوضح بيان صادر، اليوم الجمعة، أن على المصيلحي التقى مجموعة من الشركات الاستثمارية برئاسة الشيخ عبد المحسن الحكير رئيس مجموعة شركات الحكير السعودية، ورجل الأعمال أشرف دوس رئيس مجلس إدارة فيرن برو جلوبال، وشريف يونس الرئيس التنفيذي للشركة، بحضور إبراهيم عشماوى مساعد اول الوزير ورئيس جهاز التجارة الداخلية.

وأفاد البيان، أن الاجتماع تناول إمكانية ضخ استثمارات مباشرة في مجموعة من الفرص التجارية النوعية.

وأكد المصيحلي، أن السوق المصرية واعدة وتحتاج لضخ استثمارات ضخمة في قطاع التجارة الداخلية الذي يضمن تحقيق عوائد سريعة على الاستثمار، مؤكدا أن المناخ الاستثماري الراهن في مصر يتيح العديد من الفرص الجاذبة لمزيد من الاستثمارات.

فيما قال الحكير، أن دولة السعودية تحرص على القيام بدورها تجاه الاقتصاد المصري، وتعزيز قدراته لدفع التنمية الاقتصادية قدما، موضحا أنه مهتم بالمشاركة بالمشروعات المصرية خاصة الزراعية والمناطق اللوجيتسية.

وصرح أشرف دوس، أنه جاري دراسة تأسيس شركة مع الشيخ عبد المحسن الحكير رئيس مجموعة شركات الحكير السعودية، للتوسع في إنشاء منافذ الهايبر ماركت بالمحافظات، موضحا أن استخدام التكنولوجيا الحديثة في المنافذ والمخازن.

وأضاف دوس، أن الهدف من الشراكة مع الجانب السعودي في إنشاء منافذ جديده هو تحديث منظومة التجارة الداخلية في مصر، وتطبيق هذا النموذج في كل المحافظات ليصل المنتج إلى المستهلك بأفضل جودة وأقل ممكنة.

وطالب يونس، الوزير على المصيلحي، بضرورة توفير أراضي بمواقع مميزة بالمحافظات ومرفقه لإنشاء تلك المشاريع عليها لخدمه المواطنين في المحافظات.

وذكر يونس، أن الاستثمار في المحافظات واعد خاصة في قطاع التجارة الداخلية، حيث يعتبر هذا القطاع الرائد كثيف الاستثمار وكثيف التشغيل بما يوفره من نقلة نوعية في ثقافة الاستهلاك للمواطن المصري.

وأشار يونس، إلى أن مساهمة قطاع التجارة الداخلية 18 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، منوهاً إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية تستهدف زيادة هذه النسبة إلى 21 في المئة خلال الثلاث سنوات القادمة.

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