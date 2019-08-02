محدث.. النفط يرتفع 3% عند التسوية لكنه يسجل خسائر أسبوعية

مباشر: ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، بعد التراجع الحاد بالأمس والذي دفعها لتسجيل خسائر أسبوعية.

وكشفت بيانات شركة "بيكر هيوز" عن تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط بالولايات المتحدة بنحو 6 منصات إلى 770 منصة خلال الأسبوع المنتهي اليوم.

وانخفضت أسعار النفط بالأمس بنحو 8 بالمائة بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطبيق تعريفات جمركية جديدة بنسبة 10 بالمائة على منتجات صينية بقيمة 300 مليار دولار وذلك بداية من الشهر المقبل.

وذكرت الصين اليوم أنها ستتخذ تدابير مضادة حال اتجاه واشنطن لتطبيق مزيد من القيود على السلع الصينية.

وعند التسوية، زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/آيلول بنسبة 3.2 بالمائة عند 55.66 دولار للبرميل، لكنه يسجل خسائر أسبوعية بنحو 1 بالمائة.

وبحلول الساعة 6:55 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنحو 2.1 بالمائة عند 61.77 دولار للبرميل.