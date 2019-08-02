إصابة 37 فلسطينيا برصاص وغاز الجيش الإسرائيلي شرق غزة

وجاء في بيان مقتضب لوزارة الصحة الفلسطينية وصل لوكالة "سبوتنيك": "أصيب مساء اليوم 37 مواطنا بجراح مختلفة، منهم 18 برصاص حي، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الجمعة الـ 69 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة".

يذكر أن مسيرة العودة تنطلق أسبوعيا صوب الحدود الشرقية لغزة تنديدا بالحصار الإسرائيلي المفروض منذ 12 سنة.

ويذكر أيضاً أن الأوضاع توترت على الحدود بين غزة وإسرائيل منذ انطلاق ما يعرف بـ "مسيرات العودة" الفلسطينية بدءا من احتفالات يوم الأرض في مارس/آذار 2018 وبشكل أسبوعي، والتي تطورت لمواجهات فلسطينية مع القوات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين.