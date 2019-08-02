ترامب يوقع رسمياً على اتفاق الموازنة العامة ورفع سقف الديون

مباشر: وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع قانون الموازنة العامة ورفع سقف الديون للعامين المقبلين، في خطوة تُجنب إغلاق حكومي محتمل.

وجاء ذلك وفقاً لما أعلنه البيت الأبيض اليوم الجمعة في بيان، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق يؤدي إلى تعليق سقف الدين العام مؤقتًا حتى 31 يوليو/تموز 2021

ويأتي توقيع ترامب بعد أن وافق مجلس الشيوخ بالأمس على مشروع قانون الإنفاق بنحو 67 عضواً مقابل 28 صوتاً ضده.

وتهدف اتفاقية الإنفاق إلى زيادة في تمويل البرامج الدفاعية والمحلية وتزيد الإنفاق العام بمقدار 320 مليار دولار عن المستويات الحالية، كما يرفع مشروع القانون سقف الديون، مما يسمح للحكومة بمواصلة الاقتراض من أجل سداد الديون.

وفي الشهر الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي التوصل إلى اتفاق حزبي بشأن الموازنة العامة وسقف الديون.