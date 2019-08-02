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معدل البطالة يتراجع في الحدود الشمالية للسعودية لنحو 17%

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معدل البطالة يتراجع في الحدود الشمالية للسعودية لنحو 17% معدل البطالة يتراجع في الحدود الشمالية للسعودية لنحو 17%

الرياض - مباشر: ذكر وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد للسياسات العمالية أن معدل البطالة للسعوديين بمنطقة الحدود الشمالية لمستوى يقارب الـ17 في المئة.

وقال وليد بن خضر الكلش، اليوم الجمعة، أن منطقة الحدود الشمالية شهدت تراجعاً لمعدل البطالة لمستوى 16.9 في المئة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ23 في المئة في نفس الفترة من 2018، وفقاً لصحيفة "عكاز" .

وأوضح الكلش، أن المنطقة حصلت على المركز الأول للإمتثال لقرارات التوطين على مستوى مناطق المملكة في شهر أبريل / نسيان الماضي، بنسبة 99.38 في المئة.

جاء ذلك على هامش مشاركة وزارة العمل في حفل تدشين ملتقى الداعمين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "إنماء" بمنطقة الحدود الشمالية.

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