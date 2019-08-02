السعودية تستقبل 1.4 مليون حاجاً عبر جميع المنافذ

الرياض - مباشر: استقبلت المملكة العربية السعودية 1.423 مليون حاجًا عبر جميع المنافذ حتى نهاية، يوم أمس الخميس.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الجمعة، أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 1.323 مليون حاجاً، فيما قدم عن طريق البر 82.978 ألف حاجًا.

وتوافد للمملكة عبر البحر 16.847 ألف حاجًا، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

ونوهت الجوازات السعودية، أن أعداد الحجاج الوافدين للمملكة كانت بزيادة 121.045 ألف حاجًا، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بنمو بنسبة 9 في المئة.

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