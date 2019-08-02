مستشار ترامب يؤكد: لن نتدخل في سعر العملة

مباشر: قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض إن الإدارة الأمريكية لن تتدخل في سعر العملة، بعد أسبوع واحد من إعلان الرئيس دونالد ترامب صراحة أنه لم يستبعد اتخاذ خطوات بشأن الدولار.

وكان الرئيس الأمريكي ذكر أن الولايات المتحدة يجب أن تتلاعب في عملتها مثل الصين وأوروبا حتى تكون المنافسة عادلة.

وذكر لاري كودلو في مقابلة مع وكالة "بلومبرج"، اليوم الجمعة: "لقد استبعدنا أي تدخل في العملة"، رداً على تساؤلات بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترك الباب مفتوحاً بشأن إمكانية خفض قيمة الدولار.

وكان تقرير صحفي ذكر أن ترامب صرف النظر عن التدخل في سعر العملة بعد الاجتماع مع مستشاريه، لكنه عاد بعد ذلك ليصرح "لم أقل أنني لن أفعل شيئًا" بشأن الدولار.

وقال كودلو إنه يدعم تصريحات الرئيس الأمريكي بأن الدولار قوي للغاية.

وتابع مستشار ترامب: "يشعر الرئيس الأمريكي بالقلق من أن الدول الأخرى قد تتلاعب بعملاتها، وربما للحصول على بعض المزايا التجارية قصيرة الأجل".

وأضاف كودلو: نحن لا نحب ذلك، نحن نريد ملعبًا متكافئًا، ونمتلك العملة الاحتياطية في العالم ونهدف إلى الحفاظ عليها".