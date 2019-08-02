انخفاض مبيعات السيارات التركية 66% خلال يوليو

مباشر: انخفضت مبيعات السيارات التركية خلال الشهر الماضي بأكبر وتيرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018.، مع انتهاء تخفيضات ضريبية على المبيعات.

وأظهرت بيانات صادرة عن رابطة موزعي السيارات، اليوم الجمعة، أن مبيعات المركبات والمركبات التجارية الخفيفة في تركيا انخفضت بنحو 66 بالمائة في يوليو/تموز الماضي لتسجل 18 ألف سيارة، مقابل 53 ألف سيارة في نفس الفترة العام الماضي.

وأشارت البيانات إلى أن مبيعات سيارات الركاب هبطت بنحو 63 بالمائة، فيما تراجعت مبيعات السيارات التجارية الخفيفة بنسبة 76 بالمائة.

وتراجعت مبيعات سيارات "فيات" في تركيا بنحو 64 بالمائة في يوليو/تموز الماضي، فيما انخفضت مبيعات "فورد" و"فولكس فاجن" بنسبة 80 بالمائة و77 بالمائة على الترتيب.

ويأتي تراجع مبيعات السيارات في تركيا بعد شهر من انتهاء تخفيضات ضريبة الاستهلاك الخاصة على المركبات ذات أحجام للمحرك وتشكل نحو 60 بالمائة من سوق السيارات في تركيا بنحو 15 بالمائة في يونيو/حزيران الماضي.