محدث.. الذهب يقفز 25 دولاراً مسجلاً أعلى تسوية منذ 2013

مباشر: قفزت أسعار الذهب بأكثر من 25 دولاراً عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، لتسجل أعلى مستوى في 6 سنوات مع خسائر الأسهم والعملة الأمريكية، محققةً مكاسب أسبوعية قوية.

وتلقى المعدن الدعم جراء ارتفاع توقعات المستثمرين لقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدل الفائدة مجدداً في سبتمبر/أيلول المقبل، بعد بيانات اقتصادية سلبية خاصة بالقطاع الصناعي وسوق العمل.

وفي الأسبوع الجاري خفض الفيدرالي معدل الفائدة للمرة الأولى في 10 سنوات بمقدار 25 نقطة أساس.

وأظهرت بيانات رسمية اليوم إضافة الاقتصاد لعدد وظائف يتوافق مع التوقعات، لكن معدل البطالة استقر دون تغيير رغم التوقعات بانخفاضه.

فيما ارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة لكن بأقل من التوقعات خلال الشهر الماضي.

كما استفاد المعدن النفيس بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس تطبيق تعريفات جمركية على منتجات صينية بقيمة 300 مليار دولار وذلك بنحو 10 بالمائة بداية من الشهر المقبل.

وتزامنت مكاسب المعدن الأصفر مع خسائر قوية للأسهم الأمريكية خلال التعاملات، حيث فقد "داو جونز" نحو 300 نقطة.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 1.8 بالمائة أو ما يعادل 25.10 دولار للأوقية عند 1457.50 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ مايو/آيار 2013.

وخلال الأسبوع المنتهي اليوم، بلغت مكاسب معدن الذهب نحو 2.7 بالمائة أو ما يعادل 38 دولاراً.

وبحلول الساعة 5:55 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.1 بالمائة مُسجلاً 1443.20 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.3 بالمائة عند 98.099.