الشركات الأمريكية تغلق 6 منصات للتنقيب عن النفط

مباشر: انخفض عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري، في حين صعدت منصات الغاز الطبيعي.

وأعلنت شركة "بيكر هيوز"، اليوم الجمعة، أن الشركات الأمريكية أغلقت 6 منصات للتنقيب عن النفط خلال الأسبوع المنتهي اليوم لتصل إلى 770 منصة.

بينما ارتفع عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة منصتين ليصل إلى 171 منصة خلال الأسبوع الجاري.

وبحلول الساعة 5:02 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 3.1 بالمائة ليصل إلى 55.61 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنحو 2.6 بالمائة إلى 62.05 دولار للبرميل.

وخلال نفس الفترة، انخفض سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 4.1 بالمائة إلى 2.11 دولار لكل مليون وحدة حرارة بريطانية.