أخبار عاجلة

برنامج لعلهم يفقهون - حلقة الأحد مع خالد الجندي 4/8/2019 - الحلقة الكاملة -
اليوم - 17 أغسطس مباراة الأهلي وبيراميدز في دور الـ 16 بكأس مصر -
اليوم - د. هالة عبدالسلام: طبقا للقرار الوزاري 252 لسنة 2017 أن كل المدارس دامجة -
اليوم - مصر تحتكر الذهب في بطولة العالم للناشئين للاسكواش في ماليزيا -
اليوم - المجلس القومي للسكان: أعلى 10 محافظات خصوبة إنجابية الأكثر فقرا -
اليوم - د. أحمد سعده يكشف عن مشروع جديد "مركب واحدة " من تحت مظلة مبادرة "حياة كريمة" -
اليوم - زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي يطالب الحكومة بسرعة التصالح مع مصر -
صفقة اليوم.. خصم 96% على حزمة علوم الكمبيوتر الكاملة لعام 2019 -
الحكومة اليمنية: نتواصل مع التحالف العربي لمنع طرد المواطنين من عدن -
اليوم - د. أحمد سعده: وجود المتطوعين في مبادرة "حياة كريمة" يساعد على تقليل التكلفة وضمان الرقابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

الحشد الشعبي يكثف عمليات التفتيش غربي العراق

Google+ Print
الحشد الشعبي يكثف عمليات التفتيش غربي العراق الحشد الشعبي يكثف عمليات التفتيش غربي العراق

ونقل موقع "الحشد الشعبي بأن" قوات اللواء الثامن في الحشد الشعبي كثفت إجراءاتها الأمنية في قاطع البوعيثة بعد ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود إرهابيين داخل المنطقة.

وأضاف الموقع، أن الإجراءات شملت اتخاذ حالة الإنذار لجميع أقسامها ولاسيما في السيطرات الخارجية.

وحققت القوات العراقية، جميع أهدافها المرسومة في المرحلة الأولى من عملية "إرادة النصر" التي انطلقت صباح الأحد، 7 يوليو/تموز الجاري، لتفتيش المناطق الصحراوية الرابطة بين محافظات: نينوى، وصلاح الدين، والأنبار، وصولا إلى الحدود الدولية السورية، في الجهة الشمالية الغربية من البلاد.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
الحكومة اليمنية: نتواصل مع التحالف العربي لمنع طرد المواطنين من عدن

الحكومة اليمنية: نتواصل مع التحالف العربي لمنع طرد المواطنين من عدن

الإمارات تعطي ضوءا أخضر لشركات الصرافة لتحويل الأموال الإيرانية

الإمارات تعطي ضوءا أخضر لشركات الصرافة لتحويل الأموال الإيرانية

وزير حقوق الإنسان اليمني لـ"سبوتنيك": الإعتداء على الشماليين في عدن لا علاقة له بقضية الجنوب

وزير حقوق الإنسان اليمني لـ"سبوتنيك": الإعتداء على الشماليين في عدن لا علاقة له بقضية الجنوب

عبد الملك الحوثي يوجه نصيحة للإمارات

عبد الملك الحوثي يوجه نصيحة للإمارات