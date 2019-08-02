مشتريات البنوك المركزية من الذهب ترتفع لأعلى مستوى بـ9 سنوات

من: نهى النحاس

مباشر: بلغت مشتريات البنوك المركزية من الذهب في النصف الأول من 2019 أعلى مستوى منذ عام 2010 على الأقل.

وكشفت البيانات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي، أمس الخميس، أن صافي مشتريات الذهب من جانب البنوك المركزية في أول 6 أشهر من العام الجاري بلغت 374.1 طناً، ويعد ذلك هو أعلى مستوى منذ أن أصبحت البنوك صافي مشتري في 2010.

وعلى مدار الربع الثاني من العام الجاري ارتفعت مشتريات البنوك المركزية من الذهب بنحو 47 بالمائة على أساس سنوي عند 224.4 طناً.

وكان السبب وراء زيادة البنوك لمشترياتها من الذهب هو استمرار الصراعات العالمية، حيث أن التوترات التجارية والجيوسياسية استمر في التعتيم على الاقتصاد العالمي.

وأضاف التقرير: "وانعكس ذلك على تقلبات الأسواق المالية في الربع الماضي، والبنوك المركزي مثل المستثمرين الآخرين اعتقدوا أن الأمان في الذهب، حيث أنهم بحثوا عن حماية أنفسهم في مواجهة العديد من المخاطر التي تلوح في الأفق".

ورفعت 9 بنوك مركزية مشترياتها من الذهب بمقدار طناً واحداً على الأقل في النصف الأول من العام الجاري.

مشتريات البنوك المركزية من الذهب على مدار 9 سنوات

وكانت بولندا هي أكثر الدول التي اشترت ذهباً في الربع الماضي بمقدار 100 طناً.

وتعد الزيادة التي سجلتها بولندا هي أعلى مشتريات لبنك مركزي منذ أن اشترى المركزي الهندي 200 طناً من الذهب من صندوق النقد الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني 2009.

أما روسيا فرفعت مشترياتها من الذهب في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران بمقدار 38.7 طناً، حيث وصل إجمالي مشترياتها منذ بداية العام 94 طناً، مقابل 105.3 طناً في نفس الفترة من 2018.

وتستحوذ روسيا على 19 بالمائة من إجمالي احتياطات البنوك المركزية من المعدن النفيس، وفي مايو/آيار الماضي قدم المركزي الروسي خصومات على مشتريات الذهب وذلك لأن التجار كانوا يبيعون الذهب بشكل أساسي للبنك المركزي.

وفي الصين فإن مشتريات بنك الشعب من المعدن الأصفر زادت بمقدار 74 طناً منذ بداية 2019، ليبلغ متوسط المشتريات شهرياً 12.3 طناً.

وواصلت تركيا زيادة مشترياتها من الذهب عند 60.6 طناً في النصف الأول.

أما كازخستان فرفعت احتياطي الذهب بمقدار 24.9 طناً في الشهور الـ6 الأولى من العام الجاري.

وفي الهند فإن مشتريات المركزي هناك من المعدن الأصفر زادت بمقدار 17.7 طناً في النصف الأول من 2019، وبمقدار 10.6 طناً في الأكوادور، و6.1 طناً في كولومبيا.

وأعلن البنك المركزي الفلبيني في نهاية مايو/آيار الماضي أنه سيبدأ شراء الذهب من شريحة صغيرة من شركات التنقيب، حيث يقدر أن تصل مشترياته إلى مليون أوقية سنوياً.

أما على صعيد بيع البنوك المركزية للذهب خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى يونيو/حزيران فبلغت 7.2 طناً أي ما يعادل 2 بالمائة من إجمالي المشتريات.

ويوجد 4 بنوك مركزية باعت من احتياطي الذهب لديها في النصف الأول من العام الجاري، وذلك بمقدار طناً أو أكثر، وهم أوزبكستان بمقدار 3.7 طناً، وألمانيا 3 أطنان، وطاجكستان 1.8 طناً ومنغوليا 1.7 طناً.